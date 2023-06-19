украинец Войска уничтожили склад боеприпасов возле Русский— Был оккупирован портовый город Геническ на юге Херсонщины, утверждают власти.

Сергей Брачук, пресс-секретарь Одесса В военном ведомстве заявили, что украинские силы уничтожили «очень важный» склад боеприпасов в селе Рыков.

«Утром наши вооруженные силы нанесли сильный удар — и очень сильный удар — по селу Рыков Генишеского района на временно оккупированной территории Херсонской области», — заявил Прачук в утреннем воскресном видеообращении. . Там был очень большой склад боеприпасов. оно уничтожено».

Украинские СМИ обнародовали видеоролики, на которых виден поднимающийся далеко на горизонте столб дыма со звуками взрывов и летящих в небе пылающих снарядов.

Рыково расположено на железной дороге примерно в 20 км от Геническа, портового города вдоль Азовского моря на юге УкраинаКоторый был оккупирован кремлевскими силами с первых дней российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Это произошло после того, как вооруженные силы Украины заявили, что в субботу были убиты около 650 российских военнослужащих, согласно обновленной информации Генерального штаба.

Таким образом, предполагаемое число погибших среди российских войск с момента вторжения в Москву в прошлом году достигло 219 820 человек. Их номера не могут быть проверены и могут быть обновлены.