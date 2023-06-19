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Украинские силовики уничтожили склад боеприпасов возле оккупированного Россией прибрежного города

19 июня, 2023
Boleslava Sokolova

украинец Войска уничтожили склад боеприпасов возле Русский— Был оккупирован портовый город Геническ на юге Херсонщины, утверждают власти.

Сергей Брачук, пресс-секретарь Одесса В военном ведомстве заявили, что украинские силы уничтожили «очень важный» склад боеприпасов в селе Рыков.

«Утром наши вооруженные силы нанесли сильный удар — и очень сильный удар — по селу Рыков Генишеского района на временно оккупированной территории Херсонской области», — заявил Прачук в утреннем воскресном видеообращении. . Там был очень большой склад боеприпасов. оно уничтожено».

Украинские СМИ обнародовали видеоролики, на которых виден поднимающийся далеко на горизонте столб дыма со звуками взрывов и летящих в небе пылающих снарядов.

Рыково расположено на железной дороге примерно в 20 км от Геническа, портового города вдоль Азовского моря на юге УкраинаКоторый был оккупирован кремлевскими силами с первых дней российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Это произошло после того, как вооруженные силы Украины заявили, что в субботу были убиты около 650 российских военнослужащих, согласно обновленной информации Генерального штаба.

Таким образом, предполагаемое число погибших среди российских войск с момента вторжения в Москву в прошлом году достигло 219 820 человек. Их номера не могут быть проверены и могут быть обновлены.

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