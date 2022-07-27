Украинские силы бомбят крупный мост на юге, оккупированном Россией

Украинские силы нанесли удар по ключевому стратегическому мосту в Москву, чтобы снабжать свои силы, оккупирующие юг страны, в то время как Россия бомбила несколько регионов Украины ракетными и артиллерийскими ударами.

Кирилл Стримосов, заместитель главы назначенной Москвой администрации Херсонской области, заявил, что украинская армия поздно вечером во вторник бомбила Антоневский мост через реку Днепр.

Он сказал, что мост все еще стоял, но его крыша была перфорирована, что не позволяло транспортным средствам двигаться.

1,4-километровый мост сильно пострадал в результате украинского обстрела на прошлой неделе, в результате чего на нем пострадало несколько человек. Он был закрыт для грузовиков, но оставался открытым для легковых автомобилей до забастовки поздно вечером во вторник.

Стримосов сказал, что украинские силы использовали несколько поставленных США ракетных установок HIMAR для удара по мосту.

Мост является основным переходом через реку Днепр в Херсонской области. Единственный другой вариант — построить плотину ГЭС в Каховке, которая также пострадала от украинского огня на прошлой неделе, но по-прежнему открыта для движения.

Закрытие переходов затруднит продолжение снабжения российской армии своих сил в регионе на фоне неоднократных украинских атак.

В начале войны российские войска быстро захватили Херсонскую область к северу от Крыма, которую Россия аннексировала в 2014 году. Они столкнулись с украинскими контратаками, но в основном держались.

Украинские атаки на мост в Херсоне происходят в то время, когда основная часть российских сил вовлечена в боевые действия в Донбассе на востоке Украины, где они добились медленных успехов перед лицом ожесточенного украинского сопротивления.

Поставки американского оружия, такого как HIMARS, помогли замедлить продвижение русских.

По словам губернатора области Павла Кириленко, российские силы продолжали артиллерийский обстрел восточной части Донецкой области, по городам и селам.

Кириленко сказал, что в результате бомбардировки Бахмута, ключевого города на передовой линии российского наступления, был поврежден отель и есть жертвы. Спасательная операция шла полным ходом.

По данным базирующегося в Вашингтоне аналитического центра, на фоне стремления Москвы взять под полный контроль восточные районы Донецкой и Луганской областей русские получили маргинальную территорию к северо-востоку от Бахмута.

Институт изучения войны заявил, что маловероятно, что российские войска оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине «до начала осени».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери российских военных подскочили почти до 40 000 человек, добавив, что десятки тысяч были ранены и покалечены. Его утверждение не может быть проверено независимо.

В последний раз российская армия сообщала о своих потерях в марте, когда было заявлено, что в боях погиб 1351 солдат и 3825 человек получили ранения.

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