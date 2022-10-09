Украинские силы ведут ожесточенные бои вокруг крупного восточного города

(Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в субботу, что украинские силы ведут очень ожесточенные бои вблизи стратегически важного восточного города Бахмут, который Россия пытается захватить.

Хотя украинские силы восстановили контроль над тысячами квадратных километров земли в результате недавних атак на востоке и юге, официальные лица говорят, что продвижение, вероятно, замедлится, как только силы Киева встретят более решительное сопротивление.

Русские войска неоднократно пытались захватить город Пахмут, расположенный на главной дороге на Словенск и Краматорск. Оба расположены в Донбасском промышленном районе, который Москва еще не полностью приобрела.

«Мы держим свои позиции на Донбассе, особенно в направлении Бахмута, где бои сейчас идут очень и очень тяжело», — сказал Зеленский.

Зеленский повторил призыв к западным союзникам предоставить большее количество зенитных систем.

Российские силы продолжают обстреливать украинские города ракетами, а Киев обвиняет их в использовании иранских дронов-смертников.

Чиновник в южном городе Запорожье сообщил, что российская ракета попала в здание поздно вечером в субботу.

Кроме того, официальные лица сообщили, что число погибших в результате ракетного удара России по Запорожью в четверг возросло до 18 человек.

(Отчетность Дэвида Люнгрена; редактирование Синтии Остерман)