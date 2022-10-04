Украинские силы опровергли аннексию и устремились из Лимана в сторону Луганска

Украинский грузовик застрял в грязи на дороге в Лиман, Украина, 3 октября. (Войцех Гжедзинский для The Washington Post)

ЛИМАН, Украина. Украинские солдаты махали, каркали и поднимали кулаки в знак победы, когда в понедельник они выезжали из стратегического восточного города Лиман на бронетранспортерах M113, предоставленных западными странами. Они миновали тела восьми вражеских российских солдат, которые были убиты при попытке уйти от украинской контратаки, охватившей регион и продолжающейся до сих пор, что опровергает утверждения о включении президента Владимира Путина.

Трупы были опухшими, у некоторых были открыты рты, как будто у них все еще было выражение шока. Пока проходили украинские войска, погибших русских бесцеремонно укладывали в черные мешки.

Леонид, солдат Национальной гвардии Украины, сидел на танке в нескольких метрах от него и обдумывал планы России направить в Украину дополнительно более 300 000 солдат. «Им нужна могила побольше», — сказал Леонид.

Всего через два дня после того, как украинские силы объявили о своей победе в Лимане, городе с населением 22 000 человек, который русские использовали в качестве жизненно важного транспортного узла в Донецкой области Украины, военного присутствия там почти не было — показатель того, как быстро украинские силы смогли продвинуться несколько месяцев спустя. дополнительной прибыли, если таковая имеется.

После «частичной мобилизации» Москвы, направленной на отзыв до 300 000 новых военнослужащих, Киев, похоже, прилагает большие усилия, чтобы вернуть себе как можно больше оккупированных территорий до прибытия подкреплений.

Вынуждение русских уйти почти со всего северо-восточного района Харькова, а теперь и с Лимана, дало украинской армии сильную позицию для нападения на русских, оккупировавших соседний Луганский район, граница которого не находится в пределах 15 миль от Лимана по суше.

В понедельник Государственная Дума, нижняя палата российского парламента, единогласно проголосовала за ратификацию путинской аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, хотя представитель Кремля признал, что не знает точных границ новой российской территории. При том, что Россия их полностью не контролирует.

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В ходе отдельной, более медленной контратаки на юге украинцы совершили еще один прорыв в минувшие выходные, отбросив русских примерно на 20 миль вдоль западного берега Днепра в рамках инициативы по возвращению Херсона, который Россия пала в начале война. READ Boondock Saints 3 возвращает Нормана Ридуса и Шона Патрика Флэннери

Пока Киев планирует свои следующие шаги, победа Украины на Лимане останется символом послания, которое она послала Кремлю: аннексия Путиным оккупированных территорий была отчасти фарсом. Лиман был большой частью территории, на которую Путин заявил свои права на церемонии в Москве в пятницу, но всего через день его солдаты в спешке ушли — некоторые умирали по пути.

Изабель Хоршодян, корреспондент Washington Post, едет в недавно освобожденный город Лиман, который несколько дней назад был оккупирован российскими войсками. (Видео: Уитни Сдвиг/The Washington Post)

Когда ей сказали, что, по крайней мере в глазах Путина, на этот день у нее сменилась национальность, Любовь Вельдаскина расхохоталась. «Ты серьезно?» — спросила Вильдяскина. «Я в шоке.»

В понедельник агенты Службы внутренней безопасности Украины (СБУ) допросили ее о том, что произошло во время российской оккупации, в том числе о том, сколько российских рублей она заплатила за продукты в своем магазине. Через дорогу силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, прокремлевского сепаратистского режима, создали полицейский участок. Но они внезапно покинули базу две недели назад, сказала она. На следующий день кто-то написал аэрозольной краской: «Как ты можешь?» в здании.

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Затем, в конце недели, оккупационные солдаты призвали ее и других покинуть город, пока еще есть время. Вильдяскина проигнорировала их совет и продолжала наблюдать, как караваны покидают город через пять месяцев после прибытия. «Теперь ты можешь спать по ночам», — сказала она.

Местные жители рассказали, что, хотя Лиман был окружен украинской армией в минувшие выходные, большая часть российских сил отступила до этого времени. Однако несколько вражеских солдат все еще могут скрываться в окрестных лесах.

После того, как украинская армия покинула Лиман в колонне бронетранспортеров, несколько украинских солдат умоляли журналистов Washington Post не входить в город, поскольку он все еще опасен.

Тем временем на северном подступе к Лиману солдаты украинской 81-й десантно-штурмовой бригады искали бегущих россиян. Дородный командир сказал, что его подразделение захватило местного сепаратиста в близлежащем лесу. «Подразделение, действовавшее здесь, было из этого района», — сказал командир. «Они знали дорогу через лес, когда в ней нуждались». READ Продажа «Финника» в крупных размерах российской группе Рики.

В только что освобожденных селах жители были обеспокоены звуками выстрелов, которые до сих пор доносились из Лимана.

«Что это?» — спросила Людмила, воспитательница детского сада на пенсии, у своей 73-летней соседки Олины. — Ну, или на всадников охотятся, или на зайцев, или на русских, — улыбаясь, сказала Олина.

В последние недели боя жители села, оказавшиеся под перекрестным огнем, часто знали о разворачивающейся поблизости украинской контратаке меньше, чем внешний мир. После нескольких месяцев отсутствия электричества и мобильной связи информация пошла потоком. Они использовали дрова для отопления и освещения долгими ночами. «Мы жили как пещерные люди, — сказала Людмила.

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Когда бои усилились, жители деревни отступили в свои подвалы, где они были еще больше изолированы от любых новостей. Время от времени заходили российские солдаты и предупреждали их, что украинская армия будет беспощадно обстреливать этот район. Многие пожилые жители рассказывали, что, вернувшись из редких поездок за границу, обнаруживали, что оккупационные солдаты разграбили их продукты.

Тогда битва в прошлый четверг была спокойной. Жители пришли и обнаружили, что танки на их улицах теперь имеют сине-желтые флаги. Русские ушли, и Украина снова у власти. Но беглецы от русских оставили после себя смесь гнева и равнодушия.

В интервью в четверг в селах Шандрихолов, Друбышев и Новосиловка к северо-западу от Лимана ряд жителей возложили ответственность за повреждения своих домов на украинские бомбардировки. Других, казалось, мало заботило, кто контролирует землю, пока прекращались боевые действия.

В Чандрихолове Надя, доярка на пенсии, смеялась, когда ее муж вспоминал фильм советских времен «Свадьба в Малиновке», в котором руководство деревней меняется, но повседневные реалии остаются прежними. «Здесь дела обстоят не лучше», — сказала она.

Российские флаги, которые были развернуты вокруг Лиманской мэрии, теперь лежат обгоревшими кусками на лужайке перед домом. Внутри до сих пор хранятся документы марионеточного правительства, созданного Москвой, в том числе список жалоб граждан. Один из них – разрушение жилых домов в результате бомбежек. READ Актриса Ай Вэйвэй предостерегает от высокомерия в «сложные» времена

В рубрике «Как решить проблему» кто-то написал, что Россия и Донецкая Народная Республика создадут в городе два микрорайона с новыми многоквартирными домами взамен разрушенных.

На полу лежала страница местной пророссийской газеты, сообщавшая об организованном Путиным референдуме об аннексии Донецкой области Россией. Заголовок: «Мы идем домой».

Камилла Грабчук и Сергей Корольчук внесли свой вклад в этот отчет.