Украинские силы продвигаются вперед после падения России на северо-востоке

Украина заявляет, что забирает еще 20 населенных пунктов за один день

Великобритания заявила, что Москва, вероятно, получила приказ отступить за реку

Самый известный в России прирост рухнул за считанные дни

Киев/Харьков, Украина (Рейтер) — В понедельник украинские силы захватили территорию, которую они захватили у бегущих российских войск, поскольку Москва боролась с последствиями краха своих оккупационных сил на северо-востоке Украины.

Генштаб Украины заявил рано утром в понедельник, что его силы отбили более 20 городов и сел только за последний день после того, как Россия признала, что оставит Изюм, свой главный опорный пункт на северо-востоке Украины.

«Взять их под полный контроль и принять стабилизационные меры», — заявил Генштаб о вновь оккупированных населенных пунктах.

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Когда тысячи российских военнослужащих покинули свои позиции, оставив огромные запасы боеприпасов и техники, Россия в воскресенье обстреляла ракетами электростанции, что привело к отключению электроэнергии в Харькове и соседних Полтавской и Сумской областях.

Украина осудила то, что она назвала возмездием против гражданских целей за ее военное наступление. К утру понедельника журналисты Рейтер в Харькове сообщили, что электричество снова подали, хотя вода еще не подведена. Губернатор провинции заявил, что 80% электроэнергии восстановлено. Москва, которая отрицает преднамеренные бомбардировки гражданских объектов, не дает комментариев.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия, вероятно, приказала своим войскам уйти из Харьковской области к западу от реки Ускил, отказавшись от основного маршрута снабжения, который поддерживал российские операции на востоке.

Киев, достигший Оскила, когда в субботу захватил узловой железнодорожный город Кобянск, дал понять, что Россия уже начала отступать дальше: Генштаб Украины заявил, что российские войска оставили Сватов в Луганской области, примерно в 20 километрах (12 милях). страны. Оскил. Рейтер не смог подтвердить это.

Британское министерство заявило, что российские войска также изо всех сил пытались перебросить резервы к линии фронта на юге, поскольку Украина начала крупное наступление в Херсонской области с целью изолировать тысячи российских солдат на западном берегу Днепра.

«Большинство (российских) сил в Украине, вероятно, будут вынуждены отдать приоритет чрезвычайным оборонительным мерам», — говорится в британском обновлении. «Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общего плана действий России».

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Пожарные работают на месте пятой ТЭЦ, поврежденной в результате ракетного удара России, во время нападения России на Украину, в Харькове, Украина, 11 сентября 2022 года. REUTERS/Вячеслав Мадевский Читать далее

Самое быстрое наступление Украины с тех пор, как российские войска были изгнаны из столицы в марте, перевернуло ход шестимесячной войны, разрушив в течение нескольких дней несколько успехов, достигнутых Москвой за месяцы дорогостоящих боев на востоке.

Командующий украинскими войсками генерал Валерий Залогний заявил, что в этом месяце его силы отбили более 3000 квадратных километров (1160 квадратных миль) и продвинулись в пределах 50 км от границы с Россией.

Дальнейший вывод российских войск, особенно к востоку от Оскила, вскоре может дать украинским силам возможность атаковать территорию, которую Россия и ее местные марионетки контролируют с 2014 года.

Денис Пушлин, глава администрации пророссийского сепаратистского агентства в Донецкой области, признал давление с нескольких сторон.

«По крайней мере, мы остановили врага в Лимане», — сказал он накануне в телеграмме, имея в виду город на линии фронта к востоку от Изюма. «Мы должны увидеть, как это будет развиваться. Но наши ребята добились явных успехов».

Он также описал «успехи» в боях в Бахмуте, где Россия давно сосредоточила свое наступление, и в Волдаре южнее.

Москва до сих пор в основном хранила молчание после обрушения линии фронта на северо-востоке на прошлой неделе, а президент Владимир Путин и его высокопоставленные чиновники отказывались комментировать «специальную военную операцию», которую они всегда называли «планируемой».

После нескольких дней, когда вообще не упоминалось о выводе войск, Министерство обороны России в субботу признало, что оно оставило Изюм и соседнюю Палаклию в ходе того, что оно назвало заранее спланированной «перегруппировкой» боевых действий в Донецке.

Российские вещатели, которые по закону обязаны сообщать только официальные сообщения, намекали на неудачи, но изо всех сил пытались их объяснить, а комментаторы, по сути, призывали к удвоению военных усилий.

«Мы должны выиграть войну на Украине! Мы должны покончить с нацистским режимом!» сказал комментатор рекламного щита программы на НТВ.

«Сколько лет это должно занять?» Другой ответил. «Значит, у моих 10-летних будет шанс подраться?»

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Об этом сообщают корреспонденты Reuters. Автор Питер Граф. Монтаж Фрэнк Джек Дэниел

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