Украинские силы продолжают отражать российские атаки на главный город Донбасса в Бахмуте

Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС, заявил, что Сербия и Косово достигли компромиссного соглашения о выдаче выездных и въездных документов, что способствовало усилению напряженности на границе между двумя странами.

Боррель «У нас есть сделка» Он сказал В сообщении в Twitter от 27 августа.

«В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не предоставлять их владельцам сербских удостоверений личности», — сказал он.

Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. Евросоюз только что получил гарантии от [Kosovo] вечер [Albin] Курти с этой целью.

Это европейское решение. «Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением и их руководством», — добавил Боррелл.

В видеообращении Борел Курти поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за соглашение, разрешающее свободное передвижение граждан двух стран.

Слово о соглашении прозвучало после того, как специальный посланник США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, который находится с визитом в регионе, и посланник ЕС Мирослав Лаяч встретились с Вучичем в Белграде 25 августа после переговоров в Косово с Курти и этническим меньшинством. Сербские лидеры в рамках усилий по ослаблению напряженности.

В сообщении на Facebook Курти сказал, что граждане Косово, «имеющие документы, удостоверяющие личность, выданные нашей страной, смогут пересекать границу с Сербией на всех пограничных переходах без препятствий, обременений или задержек».

«То же самое будет применяться в обратном направлении в случае въезда в Косово с документами, удостоверяющими личность, выданными сербскими властями».

Президент Косово Фьоза Османи поблагодарил Европейский Союз и Вашингтон в своем посте в Facebook, заявив, что «свобода передвижения является основой демократических обществ и европейских ценностей».

«Мы продолжим непрерывно нашу приверженность взаимному признанию», — сказала она.

Этот шаг представляется серьезной уступкой со стороны серба Вучича, который ранее отказывался принимать документы, выданные Приштиной, что можно было бы считать признанием Белградом национальных документов Косово.

Косово и Сербия вели кровопролитную войну в конце 1990-х годов, и Косово, наконец, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.

Белград, а также Россия, Китай и пять государств-членов ЕС не признали независимость своей бывшей территории и обвиняют Приштину в подавлении прав сербского меньшинства, которое составляет 5 процентов от 1,8-миллионного населения Косово, или 90 процентов. Албанский.

За последние несколько лет Европейский Союз выступил посредником в переговорах между Косово и Сербией по нормализации отношений, стремясь дать толчок их усилиям по вступлению в Европейский Союз.

Напряженность в отношениях между Косово и Сербией вновь обострилась в конце прошлого месяца, когда Приштина объявила, что сербские удостоверения личности и номерные знаки транспортных средств больше не действительны на территории Косово.

Сербы, проживающие в основном в северной части Косово, отреагировали гневно, установив блокпосты и стреляя из своего оружия в воздух по косовским полицейским. Никто не пострадал.

Корте отложил реализацию меры на месяц, до 1 сентября, после явного давления со стороны Запада.

Боррель в своем видеообращении заявил, что проблема номерных знаков еще не решена, и призвал лидеров двух стран найти решение.

Ранее в тот же день Вучич сказал, что надеется, что будет достигнуто соглашение по въездным документам и что Европейский Союз предоставит для них гарантии. Он сказал, что у него мало надежды смириться с номерными знаками.

Этнические сербы в северном Косово использовали номерные знаки, выданные сербскими учреждениями после войны 1999 года, с сокращениями косовских городов, такими как KM (Косовска-Митровица), PR (Приштина) или UR (Урошевац).

Правительство Косово считает номерные знаки незаконными, но до сих пор терпело их в четырех северных муниципалитетах с сербским большинством.