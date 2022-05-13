Украинские солдаты загружают трупы российских солдат в вагоны-рефрижераторы

Украинские военные власти в пятницу погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны рефрижераторов. Владимир Лямзин, глава отдела военно-гражданского сотрудничества Украины, заявил, что его страна действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела в Россию.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права, а Украина им неукоснительно следует, после окончания активной фазы конфликта стороны должны вернуть трупы военнослужащих в другую страну». Украина готова вернуть тела агрессору».

Лямзин сказал, что в разных регионах Украины стоит несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела российских солдат. Несколько сотен тел хранились в хранилище на окраине Киева, которое было сфотографировано Reuters.

«В этом рефрижераторном поезде хранилось несколько сотен тел российских оккупантов. Большинство из них привезено из Киевской области, часть — из Черниговской области, а также из некоторых других регионов», — сказал Лямзин. Москва описывает свое вторжение в Украину как «специальную военную операцию» по разоружению соседа, угрожающего его безопасности. Украина отрицает, что представляет угрозу, и заявляет, что Россия ведет агрессивную войну, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, миллионы были перемещены и разрушены города и поселки с начала конфликта в конце февраля.

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