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Украина война

25 марта 2023 г. | 17:22

Украинцы превратили заброшенное здание в прифронтовой госпиталь.

Асами Траджима/Киев Индепендент

Заброшенное здание примерно в 20 минутах езды от украинского города Бахмут было преобразовано в передовой госпиталь для лечения солдат, раненых в многомесячном бою.

Почти все потери среди украинских военнослужащих, около 90 процентов, произошли от осколочных ранений, сообщил 42-летний военный медик, которого зовут Дмитрий. Киев Независимый.

Дмитрий сказал, что четыре из пяти процентов ранений были связаны с огнестрельными ранениями и что «многие» сотрясения мозга лечили.

Боевой медик сказал, что каждый день восьмимесячного боя за ключевой город Бахмут был «непредсказуемым», но обычно каждый день прибывало от 30 до 45 раненых бойцов.

В импровизированном госпитале работает группа из 20 врачей, многие из которых уже больше месяца не покидают подвал заброшенного здания, где лечат раненых бойцов.

Медик в импровизированной больнице сказал, что 90 процентов травм были вызваны осколками. Асами Траджима/Киев Индепендент

Сообщается, что некоторые парамедики не покидали подвал заброшенного здания более месяца. Асами Траджима/Киев Индепендент

«Мы продолжаем, а потом я плачу», — сказал другой фельдшер по имени Сархи.

Аль-Сари добавил, что делает все возможное, чтобы быть честным с прибывающими солдатами, какими бы серьезными ни были их ранения.

Он сказал: «Я не привык обманывать людей, и я говорю правду». «Возможно, я не все говорю, но я стараюсь быть настоящим, и если человеку нужна операция, я говорю: «Тебе нужна операция». «Если состояние (пациента) тяжелое, я говорю им».

Временный прифронтовой госпиталь разместили в заброшенном здании примерно в 20 минутах езды от Бахмута. Асами Траджима/Киев Индепендент

Битва за Бахмут теперь остановлена ​​после того, как российские наемники Вагнера заявили ранее в этом месяце, что окружили город.

Однако Украина продолжала контролировать город, несмотря на потери от 100 до 200 человек в день. Об этом сообщает Guardian.





