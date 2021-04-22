Украинские спецслужбы заявили, что арестовали 60 пророссийских демонстрантов

КИЕВ (Рейтер). Служба государственной безопасности Украины сообщила в среду, что она задержала около 60 человек, посланных пророссийскими политическими силами для организации акций протеста в городе Харьков на востоке страны, чтобы «оправдать возможные российские акты агрессии против Украины».

Украина, ее западные союзники и НАТО обвинили Россию в провокационном усилении своих сил на восточных границах Украины и в Крыму, а Россия обвинила США и НАТО в проведении провокационных действий в Черноморском регионе.

В службе безопасности СС заявили, что задержанные были отправлены для разжигания гнева в Харькове, одном из крупнейших городов Украины, расположенном в 300 километрах (186 миль) от территории, захваченной пророссийскими сепаратистами в 2014 году. Он не сделал этого. продуманный или продуманный. Предоставляет более подробную информацию. Гид.

В Управлении государственной безопасности заявили: «Эти группы были отправлены в Харьков одной из пророссийских политических сил для проведения акций протеста в городе, а также для провокации общественного недовольства и массовых незаконных мер во время очередной сессии Харьковского горсовета. . “

Она добавила, что эти меры направлены на дестабилизацию ситуации в регионе и «создают для российского руководства полезный имидж, оправдывающий возможные агрессивные действия Российской Федерации против Украины».

Киев и Москва обвинили в столкновениях на юго-востоке Донбасса, где украинские силы сражались с силами, поддерживаемыми Россией, в конфликте, который, по словам Украины, с 2014 года, когда был отстранен от власти бывший пророссийский президент Виктор Янукович, погибло 14 000 человек .

(Подготовил Павел Политюк; редактирование Хью Лоусон)