entertainment

Украинские «точки иммунитета» обеспечивают основные потребности и развлечения

30 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Украинский строитель на пенсии Борис Марковников снова в пути: на этот раз в нескольких шагах от своего дома в городе Буча, к северо-западу от Киева, в поисках крова и тепла в «Точке непобедимости» — государственном медпункте, где продают еду. , питье, тепло и, в конце концов, стойкость.Перед лицом русского военного наступления.

За последние недели в Украине открылись сотни таких пунктов помощи, получивших название Challenge, где жители, столкнувшиеся с перебоями в подаче электроэнергии, тепла и воды, могут согреться, зарядить свои телефоны, насладиться закусками и горячими напитками и даже просто развлечься.

Господину Марковникову приходилось несколько раз переезжать. Он вспомнил, как его выгнали из дома в восточной части Донбасса после того, как пророссийские сепаратисты захватили там территорию в 2014 году. Ранее в этом году он бежал из своего приемного города Буча, печально известного массовыми убийствами во время непродолжительной оккупации российскими войсками. — в Кадам, За линию фронта, в Киев. Позже он может вернуться домой, но жить дома не всегда легко.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.