Украинский строитель на пенсии Борис Марковников снова в пути: на этот раз в нескольких шагах от своего дома в городе Буча, к северо-западу от Киева, в поисках крова и тепла в «Точке непобедимости» — государственном медпункте, где продают еду. , питье, тепло и, в конце концов, стойкость.Перед лицом русского военного наступления.

За последние недели в Украине открылись сотни таких пунктов помощи, получивших название Challenge, где жители, столкнувшиеся с перебоями в подаче электроэнергии, тепла и воды, могут согреться, зарядить свои телефоны, насладиться закусками и горячими напитками и даже просто развлечься.

Господину Марковникову приходилось несколько раз переезжать. Он вспомнил, как его выгнали из дома в восточной части Донбасса после того, как пророссийские сепаратисты захватили там территорию в 2014 году. Ранее в этом году он бежал из своего приемного города Буча, печально известного массовыми убийствами во время непродолжительной оккупации российскими войсками. — в Кадам, За линию фронта, в Киев. Позже он может вернуться домой, но жить дома не всегда легко.

«Мои соседи сказали мне, что там есть палатка с электричеством и телевизором, и я пришел посмотреть», — сказал г-н Марковников, выступая в понедельник на футбольном матче чемпионата мира между Ганой и Южной Кореей, добавив, что у него дома нет электричества. «Мы все еще верим. Без веры вы не сможете выжить».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила в пятницу, что с момента запуска программы 18 ноября по всей стране было создано около 1000 таких центров.

По состоянию на пятницу более 67 000 человек получили помощь в этом — и может прибыть еще больше, если, как предупреждают многие эксперты и президент Владимир Зеленский, российские удары будут продолжаться.

Такие центры — часто состоящие из небольших изолированных палаток размером не больше классной комнаты — были развернуты как раз вовремя, когда серия массированных авиаударов российских войск лишила многих украинцев основ домашней жизни.

По сути, центры — это временная мера, пока бригады коммунальных служб пытаются отремонтировать вышедшие из строя линии электропередач и восстановить магистральные водопроводы, чтобы можно было восстановить основные услуги в домах и на предприятиях.

Электроэнергетическая компания ДТЭК заявила, что в понедельник в Киеве продолжались контролируемые отключения электроэнергии, что является необходимым шагом для балансировки неисправной энергосистемы и предотвращения других аварий, а также для обеспечения электроэнергией больниц и тепловых насосных станций.

Только 42% энергии было доступно для домашних потребителей в городе. «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить освещение для каждого клиента на 2-3 часа два раза в день», — сказали в компании.

За пределами «Неукротимой точки» во дворе перед спортивным центром в Буче подростки играли в снежки, а гитарист играл на инструменте рядом с надувной палаткой.

Внутри дети сидели на корточках и играли в игры Roblox на мобильных телефонах, в то время как молодые люди прогуливались на ноутбуках, а пожилые женщины тихо сидели, убивая время. Маленькая девочка держит свою собаку, пока персонал наливает горячий чай и подслащивает его медом.

Пункты иммунитета предлагают общедоступную и бесплатную альтернативу многочисленным кафе и ресторанам, которые стали центрами доступа в Интернет и тепла для украинцев, ищущих убежища от холода и темноты своих домов.

«Когда пропало электричество, мне пришлось искать место с подключением», — рассказал житель Бучи Николай Пестиков, сидя за компьютером. «Это могут быть кофейни, берущие энергию из других мест, или я ищу «точку» — как сейчас».

Юрий Михайловский, пожарный, помогавший управлять участком, показал бортовой журнал, в котором указано, что более 1000 человек прошли через центр с момента его открытия 10 дней назад в Буче, где в большинстве домов электричество отсутствует или перебои.

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Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.