Украинские ученые получают спасательный круг финансирования из-за рубежа

Лариса С. Бригич не нужно было оставаться. Как и многие украинские женщины и дети, она могла бежать из зоны боевых действий. Но в качестве заведующей отделом Института теоретической физики им. Боголюбова в Киеве и под руководством семи сотрудников она решила остаться на работе.

В конце прошлого года фонд доктора Бриича получил годовой грант в размере 165 000 долларов. Деньги были частью транша грантов в размере 1,2 миллиона долларов, который он предоставил Фонд Симмонса о чем было объявлено в среду. Предполагается, что это поможет спасти жизни сотен украинских ученых, работа которых была прервана, когда Россия вторглась в их страну в прошлом году. Фонд, базирующийся в Нью-Йорке и поддерживающий многие отрасли фундаментальной науки, был награжден Джеймсом и Мэрилин Симмонс. Г-н Симмонс основал Renaissance Technologies, хедж-фонд со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

В случае доктора Бригича деньги пойдут на поддержку 53 исследователей в институте, где физики изучают плазму, элементарные частицы и астрофизические явления.

«Это показывает, что мы не одиноки — что есть люди, которым не все равно», — сказал д-р Бригич о финансировании. «Это очень помогает», — добавила она, особенно с учетом затягивания поясов во время войны и соблазна молодых ученых работать за границей. «Для тех, кто остается, не так много возможностей. Это действительно важно для тех, кто остается».