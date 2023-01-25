Украинские ученые получают спасательный круг финансирования из-за рубежа

Лариса С. Бригич не нужно было оставаться. Как и многие украинские женщины и дети, она могла бежать из зоны боевых действий. Но в качестве заведующей отделом Института теоретической физики им. Боголюбова в Киеве и под руководством семи сотрудников она решила остаться на работе.
В конце прошлого года фонд доктора Бриича получил годовой грант в размере 165 000 долларов. Деньги были частью транша грантов в размере 1,2 миллиона долларов, который он предоставил Фонд Симмонса о чем было объявлено в среду. Предполагается, что это поможет спасти жизни сотен украинских ученых, работа которых была прервана, когда Россия вторглась в их страну в прошлом году. Фонд, базирующийся в Нью-Йорке и поддерживающий многие отрасли фундаментальной науки, был награжден Джеймсом и Мэрилин Симмонс. Г-н Симмонс основал Renaissance Technologies, хедж-фонд со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
В случае доктора Бригича деньги пойдут на поддержку 53 исследователей в институте, где физики изучают плазму, элементарные частицы и астрофизические явления.
«Это показывает, что мы не одиноки — что есть люди, которым не все равно», — сказал д-р Бригич о финансировании. «Это очень помогает», — добавила она, особенно с учетом затягивания поясов во время войны и соблазна молодых ученых работать за границей. «Для тех, кто остается, не так много возможностей. Это действительно важно для тех, кто остается».
Фонд Саймонса все еще рассматривает заявки на гранты от Украины, продлив крайний срок после того, как российские ракетные удары отключили электричество и доступ в Интернет для некоторых ученых.
Десятки ведущих украинских ученых, их сотрудников и лабораторий — 405 специалистов и докторантов — получают помощь от Фонда Саймонса. Бенефициары включают химиков, биологов, физиков и математиков.
Сказал С. Джеймс Гейтс-младший, профессор физики Мэрилендского университета: За последние полвека качество украинской науки было «чрезвычайно высоким». В прошлом году доктор Гейтс помог организовать помощь украинским ученым в качестве бывшего президента Американского физического общества. Доктор Гейтс, который сказал, что не получил никакой поддержки от Фонда Симмонса, назвал гранты «инвестициями в будущее».
Он сообщил, что украинские ученые провели пионерскую работу по Теория суперсимметрии, который стремится объединить математически известные силы природы и постулирует существование неоткрытых частиц. Более реалистично то, что многие западные компании, занимающиеся фармацевтикой и компьютерным программированием, передали задачи на аутсорсинг технически квалифицированной рабочей силе страны.
Помимо вторжения российских войск Ущерб инфраструктуре страны И разграбление его культурных артефактовсрывали работу ее ученых и нападали на их рабочие места.
В марте этого года в Харькове российские войска бомбили Физико-технический институт, повредив ядерный объект, который он использовал для исследований и производства медицинских изотопов. Его специалисты получают от Симмонса гранты в размере 80 400 долларов.
В октябре российская ракета со взрывчаткой выбила окна и изогнутые оконные рамы в Математическом институте, расположенном в историческом здании XIX века в Киеве. Специалисты там получают гранты в размере 310 000 долларов.
Когда русские осадили Киев в марте прошлого года, доктор Брижик, ее кошка и дочь спали в коридоре своей квартиры, чтобы не смотреть на окна спальни.
«В некоторые дни включается до 10-12 сирен воздушной тревоги», — сообщалось тогда на его веб-сайте. «Нам повезло — пока наше здание не разрушено».
Однако доктор Прижек решает остаться не только для того, чтобы помочь сохранить украинский флаг, но и как символ сопротивления захватчикам.
Она сказала: «Я люблю свою страну». «Важно, чтобы наша армия, наши солдаты защищали не пустующие земли, а людей, которые здесь живут».
Грегори Джабададзе, декан по науке Нью-Йоркского университета и сотрудник Simmons, имеющий родственников в Украине, сказал, что фонд начал рассматривать вопрос об украинской помощи вскоре после вторжения России в феврале прошлого года.
«Это высококлассные люди», — сказал он о получателях. «Важно сохранить их исследования, чтобы они могли передать свои знания и навыки следующему поколению. После того, как они будут уничтожены, восстановить их будет практически невозможно».
Доктор Габададзе сказал, что фонд планирует продолжать предоставлять ежегодные гранты до тех пор, пока будет продолжаться война, после чего он переключится на помощь в восстановлении украинской науки.
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