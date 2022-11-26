Украинские флаги развеваются по всему штату Мэн. Почему?

Уолдоборо, штат Мэн. Добытчики моллюсков посещают скобяной магазин Элейн и Ральфа Джонстонов в приморском городке Уолдоборо, чтобы добыть устриц и поплавать. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, им также удалось заполучить еще более экзотический предмет: украинский флаг, который продается по цене 15,99 долларов.

Над штатом Мэн на флагштоке развевается желто-синий флаг — желтый символизирует обильные пшеничные поля Украины, а синий — небо над головой. Он украшает поплавки для омаров, двери амбаров, крытые галькой дома, посыпанные морской солью, и хижины в сосновом лесу.

В отличие от таких городов, как Нью-Йорк и Чикаго, где символы украинской гордости частично отражают большую диаспору, в штате Мэн мало людей украинского происхождения. Но широкое присутствие флага в государстве свидетельствует о другом виде солидарности. Майнеры любят говорить, что их дух непоколебим, рожден суровыми зимами и такой же жесткой экономикой.

«Люди там делают хорошую работу, борясь за свою землю и свое выживание, и нам в штате Мэн это нравится», — сказала г-жа Джонстон. «Мы продаем флаги людям, которые чувствуют то же, что и мы».