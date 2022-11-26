Украинские флаги развеваются по всему штату Мэн. Почему?

Уолдоборо, штат Мэн. Добытчики моллюсков посещают скобяной магазин Элейн и Ральфа Джонстонов в приморском городке Уолдоборо, чтобы добыть устриц и поплавать. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, им также удалось заполучить еще более экзотический предмет: украинский флаг, который продается по цене 15,99 долларов.
Над штатом Мэн на флагштоке развевается желто-синий флаг — желтый символизирует обильные пшеничные поля Украины, а синий — небо над головой. Он украшает поплавки для омаров, двери амбаров, крытые галькой дома, посыпанные морской солью, и хижины в сосновом лесу.
В отличие от таких городов, как Нью-Йорк и Чикаго, где символы украинской гордости частично отражают большую диаспору, в штате Мэн мало людей украинского происхождения. Но широкое присутствие флага в государстве свидетельствует о другом виде солидарности. Майнеры любят говорить, что их дух непоколебим, рожден суровыми зимами и такой же жесткой экономикой.
«Люди там делают хорошую работу, борясь за свою землю и свое выживание, и нам в штате Мэн это нравится», — сказала г-жа Джонстон. «Мы продаем флаги людям, которые чувствуют то же, что и мы».
В Скоухегане, городке в сельской местности штата Мэн, Том Маккарти, подрядчик, который также занимается изготовлением рождественских венков, позвонил изготовителю флагов, чья мастерская находится неподалеку.
«Я сказал: «Сделайте мне самый большой украинский флаг, какой только сможете», — сказал Маккарти. «он сделал.»
Г-н Маккарти не имеет семейных связей с Украиной, хотя однажды он принимал у себя студента по обмену из соседней Беларуси, которой правит авторитарный лидер, связанный с президентом России Владимиром Путиным.
«Большинство людей в штате Мэн знают, какая это борьба — от балансовой древесины до картофельных полей, от грядок с черникой до крабовой воды — мы знаем, что в один день у вас что-то есть, а в другой — нет», — сказал г-н Маккарти. «Народ Украины, они тоже выжили, и они несут свой флаг, ну, это маленький символ. Но это то, что я могу сделать».
Билл Суэйн, изготовитель флагов, которому позвонил Маккарти, сказал, что ему нужно погуглить форму украинского флага, когда ему позвонил сосед. Мистер Суэйн обычно делает шторы и флаги для отелей, украшенные сосной и звездой, старым гербом штата Мэн.
Он сказал, что особый оттенок синего на верхней половине украинского флага пришлось заказывать специально. Это редкий небесно-голубой цвет (Pantone 2935, на языке компаний, который считается авторитетным цветом), а не темно-синий (Pantone 281) флагов Норвегии и Либерии или королевский синий (Pantone 293) флагов Нидерландов и Словении.
Мистер Суэйн заказал много ткани цвета Pantone 2935. Мистер Маккарти, у которого он купил флаг размером пять на восемь футов, сказал ему, что украинский символ станет популярным.
С тех пор, как в апреле г-н Суэйн изготовил свой первый украинский флаг, он продал более 2000 таких флагов, что превышает скорость продаж его американских флагов и флагов штата Мэн. Запросы приходят со всей страны — напоминание о том, что развевающийся украинский флаг — это не только явление штата Мэн, — и он жертвует четверть выручки на благотворительность, действующую в Украине. Самому старому изготовителю флагов в его компании 73 года. Мистер Суэйн сам вешает кольца.
«Когда вы делаете флаг, вы хотите сделать это правильно», — сказал мистер Суэйн. «Когда вы видите флаги, которые напечатаны, а не сшиты, как у нас, вы можете сразу сказать, что они не прослужат долго».
Мэн политически разделен между южным побережьем и обширными внутренними районами и является одним из двух штатов, в которых округа голосуют в Коллегии выборщиков отдельно. На президентских выборах 2020 года президент Байден взял верх над побережьем, а бывший президент Дональд Трамп — внутри.
Однако сближение с Украиной носит двухпартийный характер.
«Украина — это не красно-синяя проблема, это сине-желтая проблема», — сказал Маккарти, ветеран войны во Вьетнаме.
Кимберли Ричардс, которая живет в городе Френдшип, штат Мэн, замужем за ловцом омаров в третьем поколении и раскрашивает поплавки из белого кедра в нестандартных цветовых сочетаниях. Коммерческие ловцы омаров используют цветные полосы, чтобы отметить буи, плавающие над их ловушками. В этом году она много рисует желтым и синим и купила синюю краску в хозяйственном магазине Johnstons в Уолдоборо.
«Почти все в штате Мэн понимают несправедливость, которая там творится, и мы хотим показать нашу поддержку украинскому народу», — сказала госпожа Ричардс.
Семья г-жи Джонстон, владелицы хозяйственного магазина, приехала в Соединенные Штаты из Финляндии, которая была захвачена Советским Союзом в начале Второй мировой войны. Бабушка миссис Джонстон приехала в Мэн, когда она была маленькой девочкой, и сменила одну снежную землю на другую.
«Мы знаем, что чувствуют украинцы, что Путин так себя ведет», — сказала г-жа Джонстон.
Волны финнов вместе с шотландцами и шведами прибыли в Мэн, чтобы работать в гранитных карьерах. Другие иммигранты прибыли, чтобы возить древесину и кормить бумажные фабрики на земле, которая была домом для консорциума Вабанаки, федерации коренных народов.
Однако только 4 процента нынешнего населения штата Мэн родились за границей, несмотря на то, что в последние годы в штат прибыли иммигранты из Африки и Азии, многие из которых были перемещены в результате конфликта.
Мухиддин Лейб, который имеет банту-сомалийское происхождение, прибыл в Льюистон, штат Мэн, в 2005 году, выиграв в визовой лотерее. Это помогает почти 2000 банту в штате получить доступ к социальным услугам и применить их традиционную фермерскую смекалку в более прохладном климате. (Банту, меньшинство в Сомали, когда-то были порабощены другими этническими группами.)
Г-н Лебах видит развевающиеся над фермерскими домами украинские флаги, когда он ездит по сельской местности штата Мэн в поисках земли для посадки бантосов.
«Украинские флаги развеваются во дворах в штате Мэн, приятно видеть такую поддержку», — сказал г-н Лебах.
Однако он отметил, что, хотя многие украинцы нашли убежище за пределами своей страны вскоре после вторжения, он провел 20 лет в лагере беженцев в Кении, прежде чем получил шанс иммигрировать в Соединенные Штаты.
«Я думаю, что отчасти это связано с людьми, которые имеют дело с белыми украинцами», — сказал г-н Лебах. «Вы хотите помочь кому-то в беде, похожему на вас. Будут ли они чувствовать то же самое по отношению к афганским беженцам или беженцам банту?»
По сравнению с перемещенными лицами из Африки, Азии и Ближнего Востока, украинских беженцев приняли быстрее и с более широкими объятиями в Европе и США.
Олег Опальник, уроженец Украины, приехал в Мэн в 2002 году и сейчас владеет строительной и риэлтерской компанией. По оценкам, в штате всего несколько десятков украинцев. Когда Россия вторглась в Украину, он очень хотел что-то сделать.
«Сначала, — сказал он, — я хотел поехать в Украину и воевать, но потом понял, что отсюда я могу помочь большему количеству людей, чем оттуда».
На данный момент г-н Опальник поддержал 24 украинца, прибывших в штат Мэн в рамках программы Министерства внутренней безопасности, которая позволяет примерно 100 000 украинцев оставаться в Соединенных Штатах на срок до двух лет, если у них есть финансовый спонсор. Он сказал, что г-н Опальник также заботится о 18 других украинцах, которые прибудут в Мэн в ближайшие недели.
По словам Опальник, только один из 24 прибывших украинцев получил разрешение на работу, что делает постоянный прием со стороны сообщества еще более важным. Горожане Льюистона и Оберна, где украинцы поселились в квартирах, предоставленных г-ном Опальником, жертвовали одежду, мебель и продукты.
«Они видят украинский флаг здесь везде, на машинах и зданиях, и чувствуют себя счастливыми в штате Мэн», — сказал г-н Опальник, имея в виду новичков. «Американцы, особенно майнеры, чувствительны к людям, которые страдают».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».