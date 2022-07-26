Украинские футболисты готовятся бросить вызов Путину в Суперлиге военного времени

Украинская профессиональная футбольная лига объявила о своих планах начать новый сезон 23 августа, несмотря на продолжающуюся войну с Россией. Возвращение украинской премьер-лиги, о котором недавно объявил министр спорта Украины Вадим Гузет, отражает решимость страны бросить вызов Кремлю.

Сезон украинской премьер-лиги 2021–2022 годов был внезапно прерван в середине февраля, а повседневная жизнь остановилась из-за шока тотального российского вторжения. Возобновляя матчи Премьер-лиги, власти надеются послать сигнал силы, а также предоставить украинской публике долгожданное развлечение.

Излишне говорить, что безопасность станет главным приоритетом после начала нового сезона. Продолжаются переговоры между украинскими футбольными властями, государственными чиновниками, военными и местными правоохранительными органами. По словам Гетцета, матчи пройдут за закрытыми дверями на стадионах, расположенных на западе Украины и в Киевской области. Принимающие стадионы должны быть в состоянии обеспечить достаточное количество помещений для воздушных налетов, а официальные лица матча должны быть проинструктированы приостанавливать матчи во время любых предупреждений безопасности.

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Поскольку украинская экономика переживает кризис, а проблемы с финансированием обостряются наряду с проблемами безопасности, ожидается, что не все клубы украинской премьер-лиги примут участие в предстоящем сезоне. ФК «Мариуполь» и «Десна» Чернигов уже подтвердили, что не смогут участвовать.

Другие украинские команды готовятся к внутренней и европейской кампаниям. Всего в этом сезоне в турниры УЕФА попали пять украинских клубов. Донецкий «Шахтер», обладатель украинской премьер-лиги, обеспечивает себе место в групповом этапе престижной Лиги чемпионов, а киевское «Динамо» и еще три украинские команды участвуют в турнирах УЕФА в квалификационных этапах.

Все европейские ассоциации, в состав которых входят украинские клубы, будут играть за пределами Украины в соответствии с правилами УЕФА. «Шахтер» сыграет дома в Лиге чемпионов в Варшаве. Они будут использовать польскую столицу в качестве базы в течение всего сезона и ездить через границу во Львов на матчи украинской премьер-лиги. Главный соперник киевского «Динамо» сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов в لودód с луганской «Зарей» в Люблине и «Днепром 1» в Словакии.

Война оказала значительное влияние на количество легионеров, выступающих в украинской премьер-лиге. Из-за сочетания соображений безопасности и неуверенности в будущих перспективах подавляющее большинство неукраинских игроков получили разрешение от ФИФА приостановить свои действующие контракты и найти новые клубы в других странах.

Этот исход стал плохой новостью для донецкого «Шахтера», который традиционно поддерживал ансамбль мирового уровня с большим бразильским составом. В настоящее время клуб требует от ФИФА компенсации в размере до 50 миллионов евро за утраченный трансферный сбор. Тренеры «Шахтера» также готовятся к тому, чтобы впервые за два десятилетия начать сезон с преимущественно украинским составом.

События Центра Евразия

Несмотря на предстоящие вызовы, Гетцет по-прежнему убежден, что запуск нового сезона Украинской премьер-лиги — правильный шаг. «Восстановление элитного футбола в Украине очень важно. Несмотря ни на что, украинский спорт и стремление к победе на всех фронтах не остановить», — написал он недавно. Для того, чтобы поделиться этими положительными эмоциями с как можно большим количеством украинцев, матчи будут транслироваться онлайн и в прямом эфире на украинском телевидении.

Сборная Украины по футболу уже продемонстрировала силу спорта в объединении нации в военное время. В июне 2022 года Украина провела серию отборочных матчей чемпионата мира по футболу, которые очаровали украинских болельщиков и поразили воображение зрителей. Такие суперзвезды, как Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, использовали игры в качестве спортивных послов и напоминали мировой аудитории о зверствах, происходящих на их родине в результате российского вторжения.

Расширенное украинское футбольное сообщество также с энтузиазмом восприняло военные действия. Фамилии, такие как Андрей Шевченко, участвовали в митингах и внесли свой вклад в сбор средств, а некоторые игроки и тренеры прекратили свою спортивную карьеру, чтобы пополнить ряды защитников страны.

Остается неясным, как именно будет выглядеть предстоящий сезон украинской премьер-лиги, и многое зависит от ситуации с безопасностью по мере приближения старта. Однако уже сейчас ясно, что украинские власти, Футбольная ассоциация и отдельные клубы разделяют обязательство перезапустить украинскую лигу в той или иной форме.

Нынешняя битва Украины за национальное выживание ставит в контекст часто преувеличенную драму профессионального спорта. Однако проведение первоклассных футбольных матчей на украинской земле стало бы мощным символом неукротимого украинского духа и стойкости страны. Своими словами и преступными действиями своей армии вторжения Путин ясно дал понять, что намерен уничтожить украинское государство и погасить украинскую идентичность. Объединенные украинцы теперь полны решимости показать российскому диктатору, что он даже не может запретить им играть в футбол.

Эндрю Тодос — сертифицированный журналист AIPS, который руководит Zorya Londonsk, англоязычной онлайн-платформой, посвященной украинскому футболу.

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На фото: игроки донецкого «Шахтера» перед товарищеским матчем в Греции. 9 апреля 2022 г. (Рейтер/Луиза Фрейди)