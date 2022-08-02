Украинские футбольные команды сыграют вничью на пути к турнирам УЕФА

НЕОН, Швейцария (AP) – Во вторник три украинские футбольные команды пробились в еврокубки в ходе жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги Европы.

Ни одна из команд не сможет провести домашние матчи из-за войны с Россией.

Стремясь присоединиться к донецкому «Шахтеру» в групповом этапе Лиги чемпионов, Киевскому «Динамо» придется обыграть двукратных чемпионов Европы «Бенфику» или «Митьюлланн» в плей-офф, если они пройдут так далеко.

«Динамо» должно сначала сыграть со «Штурмом Грацем» в третьем квалификационном раунде. Украинская команда примет первый матч в среду в соседней Польше.

Во втором дивизионе Лиги Европы «Днепр-1» выходит в стадию плей-офф и во вторник сыграет в переигровке с «Партизаном» из Белграда или АЕК из Ларнаки. Днепр-1 примет первый матч 18 августа, скорее всего, в соседней Словакии.

Официальные представители УЕФА выражали надежду на мир в Украине перед каждой церемонией жеребьевки в штаб-квартире Евросоюза. Украинские клубы не участвовали. УЕФА дисквалифицировал российские команды. всех своих соревнований.

«Динамо» и «Днепр-1» обязательно сыграют в групповом этапе еврокубков в сентябре, каждый из которых получит от УЕФА не менее нескольких миллионов евро (долларов) призовых.

«Динамо» попадет в групповой этап Лиги Европы, если вылетит из Лиги чемпионов, а «Днепр-1» перейдет в конференцию Лиги Европы третьего уровня, если не выйдет из квалификации Лиги Европы. «Днепр-1» — новый и отдельный от «Днепра» клуб, который обанкротился вскоре после игры в финале Лиги Европы УЕФА-2015.

Эти деньги необходимы для восстановления клубов, которые потеряли ключевых игроков и не играли в матчах высшего дивизиона Украины с декабря. Лига должна была возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля, но была закрыта, когда Россия вторглась в страну днем ​​ранее.

Впоследствии лига была полностью приостановлена, и титул не был присужден, хотя УЕФА принял пять лучших команд в турнирной таблице в качестве участников клубных соревнований этого сезона. Новый сезон лиги должен начаться 23 августа на востоке Украины, и несколько игроков из других стран останутся в своих клубах.

Полтавская «Ворскла», занявшая пятое место, вылетела на прошлой неделе во втором раунде квалификации к турниру Европейской конференции от шведского клуба АИК. Команда провела свой «домашний» матч в Стокгольме и должна выиграть 350 000 евро (358 000 долларов) из призовых УЕФА.

Также во вторник луганская «Заря» — четвертая в чемпионате Украины в прошлом сезоне — может встретиться с «Лугано» или «Хапоэль Беар-Шева» в отборочных матчах Европейской конференции. Заря должна сначала сыграть с Universitatea Craiova в третьем квалификационном раунде. Первый этап «домашнего» запланирован на четверг в Люблине, Польша.

В жеребьевке Europa Conference также приняли участие команды из пяти лучших лиг Европы. «Вест Хэм» сыграет с «Виборгом» или «Торсхавном» P36 в первом домашнем матче, «Вильярреал» сначала сыграет дома с «Хедук Сплит» или «Виторией», а «Фиорентина» примет первый матч с «Твенте» или «Кукарики».

Первые матчи должны начаться 18 августа, а ответные – через неделю.

В квалификации Лиги чемпионов ПСВ Эйндховен или Монако примут победителей Кубка европейских чемпионов 1988 года Унион Сент-Жилуаз или бельгийских Рейнджерс, а Копенгаген первым примет дома против Трабзонспора.

Первые матчи пройдут 16 или 17 августа, ответные — 23-24 августа.

Победители квалификации присоединятся к 26 уже прошедшим квалификацию командам, включая «Шахтер», который играет дома в Варшаве, в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 25 августа в Стамбуле.

Проигравшие команды выходят в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка состоится на следующий день, в ней примут участие «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома».

___

Больше информации о футболе AP: https://apnews.com/hub/soccer и https://twitter.com/AP_Sports.