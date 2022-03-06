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Украинские чиновники заявляют, что на видео снят сбитый российский истребитель над Черниговом.

6 марта, 2022
Toma Kulikov

The Washington Post проверила изображения и по номеру «24» на вертикальном стабилизаторе самолета определила, что это был истребитель Су-34. Это был тот самый самолет Снято в 2019 году в России Через бортовые мониторы Тони Уилсон из наблюдателя сил безопасности Института прав человека Колумбийского юридического факультета подтвердил идентификацию.

Согласно видео, подтвержденному The Post, от места крушения в полумиле от места крушения виден столб черного дыма.

Президент Украины Владимир Зеленский Обращение к членам Конгресса В субботу, чтобы помочь вернуть домой больше советских истребителей для отражения атак российской авиации. И эти самолеты могут быть отправлены из стран Восточной Европы, включая Польшу, Румынию и Словакию, сенатор написал после звонка.

Сенатор Бен Сасси (R-Neb) заявил в субботнем заявлении, что Зеленский попросил законодателей «закрыть небо или дать нам самолеты».

США и другие лидеры НАТО отвергли призывы Зеленского направить в Украину военные самолеты для установления бесполетной зоны. Такой шаг может вызвать эскалацию конфликта и «привести к тотальной войне в Европе», считают в США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен..

США поставили Украине зенитные и противотанковые ракеты, Об этом сообщила газета «Вашингтон пост».Но Зеленский сказал, что этого оружия недостаточно, чтобы дать отпор российским силам.

Тодд С. Франкель и Майк ДеБонис внесли свой вклад в этот отчет.

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