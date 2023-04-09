Украинские шахтеры копают глубоко, чтобы попасть в воюющую страну

Шахтеры едут на танкере в туннеле угольной шахты в Днепропетровской области, Украина, в пятницу, 7 апреля 2023 года. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Василиса Степанеко (Ассошиэйтед Пресс)

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Украина (AP) — Глубоко под землей на юго-востоке Украины шахтеры круглосуточно работают, добывая уголь для поддержки военных действий страны и обеспечения гражданского населения светом и теплом.

Главный инженер горнодобывающей компании в Днепропетровской области сказал, что уголь является ключом к удовлетворению потребностей Украины в энергии после 6-месячной кампании российской армии по разрушению электростанций и другой инфраструктуры.

Лифты транспортируют рабочих компании под землей в недра шахты. Оттуда они управляют тяжелой техникой, которая добывает уголь и транспортирует драгоценные ресурсы по земле. Горняки сказали, что это тяжелая работа, но необходимая для выживания страны.

«Сегодня энергетическая независимость в стране стала более чем приоритетом», — сказал Александр, главный инженер, который, как и все опрошенные шахтеры, говорил при условии, что из соображений безопасности будет называться только его имя.

Атаки России на атомные, тепловые и другие электростанции в Украине продолжают нарушать подачу электроэнергии, поскольку война тянется второй год.

Переговоры о демилитаризации Запорожской атомной электростанции, которую кремлевские силы захватили в прошлом году в начале полномасштабного вторжения, зашли в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский выступает против любых предложений, которые узаконили бы контроль России над АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.

На полную мощность завод может производить 6000 мегаватт электроэнергии. Украинские операторы станции остановили последний реактор в сентябре, заявив, что это слишком рискованно, пока Россия бомбит близлежащие районы.

В результате бомбардировки станция несколько раз повредилась, что вызвало опасения по поводу возможного ядерного взрыва. Российские ракеты также угрожали линиям электропередач, необходимым для работы жизненно важного охлаждающего оборудования на Запорожской и других украинских атомных электростанциях.

Перед войной правительство Украины планировало снизить зависимость страны от угольных электростанций, которые способствуют глобальному потеплению, а также увеличить производство атомной энергии и природного газа. Но когда российские атаки разрушили тепловые электростанции посреди зимы, по словам Александра, именно уголь помог согреть украинские дома.

Работа шахтеров не могла полностью компенсировать потери энергии от атомных электростанций, но каждый мегаватт, который у них был, вносил свою лепту в создание уменьшенных пробелов.

«Мы приезжаем и работаем с оптимизмом, стараемся не думать о том, что происходит за пределами шахты», — сказал шахтер по имени Сергей. «Мы работаем с улыбкой и забываем об этом. А когда мы уходим, начинается другая жизнь (для нас), выживания и всего остального».

В то время как многие горняки из этого региона присоединились к вооруженным силам, когда российские войска вторглись и сейчас сражаются на фронте на востоке Украины, около 150 горняков, перемещенных из других угледобывающих регионов на востоке, присоединились к команде в Днепропетровске.

Мужчина по имени Юрий уехал из города Воглыдар в блокадной Донецкой области, где проработал 20 лет шахтером. «Война, конечно, коренным образом изменила мою жизнь, — сказал он. «Теперь невозможно жить там и в шахте, в которой я работал».

«Жизнь начинается с нуля», — сказал он.

Британские военные аналитики сообщили в субботу, что, по их мнению, российская кампания по подрыву энергосистемы Украины зимой с помощью массированных ракетных и беспилотных ударов «вероятно, потерпела неудачу» и что энергетическая ситуация в стране, подвергшейся вторжению, улучшится по мере повышения температуры.

Министерство обороны Великобритании заявило, что, хотя удары продолжаются с октября, масштабные атаки, наносящие значительный ущерб инфраструктуре, становятся редкостью. По сообщению министерства, сетевые операторы в Украине также смогли получить запасные трансформаторы и другие «жизненно важные» компоненты для поддержания подачи электроэнергии.

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Самия Каллаб внесла свой вклад в эту историю из Киева, Украина.

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