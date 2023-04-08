Украинские шахтеры копают глубоко, чтобы обеспечить электроэнергией воюющую страну

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Украина (AP) — Глубоко под землей на юго-востоке Украины шахтеры круглосуточно работают, добывая уголь для поддержки военных действий страны и обеспечения мирных жителей светом и теплом.

Уголь имеет ключевое значение для удовлетворения энергетических потребностей Украины после 6-месячной кампании российских военных по уничтожению электростанций. Об этом сообщил главный инженер горнодобывающего предприятия Днепропетровской области.

Лифты транспортируют рабочих компании под землей в недра шахты. Оттуда они управляют тяжелой техникой, которая добывает уголь и транспортирует драгоценные ресурсы по земле. Горняки сказали, что это тяжелая работа, но необходимая для выживания страны.

«Сегодня энергетическая независимость в стране стала более чем приоритетом», — сказал Александр, главный инженер, который, как и все опрошенные шахтеры, говорил при условии, что из соображений безопасности будет называться только его имя.

Российские атаки на атомные, тепловые и другие электростанции в Украине продолжают нарушать подачу электроэнергии При том, что война продолжается второй год.

Переговоры по разоружению Запорожской АЭС Захваченный в прошлом году кремлевскими войсками в начале полномасштабного вторжения, он зашел в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский Он выступает против любого предложения, которое узаконило бы контроль России над АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.

На полную мощность завод может производить 6000 мегаватт электроэнергии. Украинские операторы АЭС остановили последний реактор в сентябре, заявив, что бежать слишком рискованно, пока Россия бомбит близлежащие районы. .

Бомбардировки несколько раз разрушали станцию, вызывая опасения возможного ядерного взрыва. Российские ракеты также угрожали линиям электропередач, необходимым для работы жизненно важного охлаждающего оборудования на Запорожской и других украинских атомных электростанциях.

Перед войной правительство Украины планировало снизить зависимость страны от угольных электростанций, которые способствуют глобальному потеплению, а также увеличить производство атомной энергии и природного газа. Но когда российские атаки разрушили тепловые электростанции посреди зимы, по словам Александра, именно уголь помог согреть украинские дома.

Работа шахтеров не могла полностью компенсировать потери энергии от атомных электростанций, но каждый мегаватт, который у них был, вносил свою лепту в создание уменьшенных пробелов.

«Мы приезжаем и работаем с оптимизмом, стараясь не думать о том, что происходит за пределами шахты», — сказал шахтер по имени Сергей. «Мы работаем с улыбкой и забываем об этом. А когда мы уходим, начинается другая жизнь (для нас), выживания и всего остального».

В то время как многие горняки из региона присоединились к вооруженным силам, когда российские войска вторглись и сейчас сражаются на фронте на востоке Украины, почти 150 шахтеров, перемещенных из других угледобывающих регионов на востоке, присоединились к команде в Днепропетровске.

Мужчина по имени Юрий покинул город Воглидар в неспокойной Донецкой области. , где проработал 20 лет шахтером. «Война, конечно, коренным образом изменила мою жизнь, — сказал он. «Теперь невозможно жить там и в шахте, в которой я работал».

«Жизнь начинается с нуля», — сказал он.

Британские военные аналитики сообщили в субботу, что, по их мнению, российская кампания по разрушению энергосистемы Украины зимой с помощью массированных ракетных ударов и ударов беспилотников «вероятно провалилась» и что энергетическая ситуация в оккупированной стране улучшится по мере повышения температуры.

Министерство обороны Великобритании заявило, что, хотя удары продолжаются с октября, крупномасштабные атаки, наносящие значительный ущерб инфраструктуре, становятся редкостью. Министерство заявило, что сетевые операторы в Украине также смогли предоставить замену трансформаторов и другие «жизненно важные» компоненты для обеспечения подачи электроэнергии.

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Самия Каллаб внесла свой вклад в эту историю из Киева, Украина.

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