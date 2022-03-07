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Украинский актер Паша Ли погиб в бою с российскими войсками | развлечение

7 марта, 2022
Muhammad

Украинский актер Паша Ли погиб в бою с российскими войсками.

33-летний актер присоединился к силам обороны своей страны после вторжения президента Владимира Путина в конце прошлого месяца.

Актер, получивший большой прорыв в фильме 2019 года «Знакомьтесь, одноклассники», был убит недалеко от города Ирбин, который бомбили российские военные.

Согласно зеркалу, Паша присоединился к силам территориальной обороны ВСУ после вторжения в страну российских войск. В субботу (05.03.2022) после призыва он разместил свою фотографию в военной форме с подписью: «Мы улыбаемся, потому что у нас все получится».

Остальная часть подписи к подзаголовку гласит: «Последние 48 часов была возможность сесть и сфотографировать, как нас бомбили, улыбаясь, потому что у нас все получится, и все будет Украина, как мы работаем!!!

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томеленко подтвердил новость о смерти Паши, который работал дублировщиком озвучки в сериалах «Король Лев» и «Хоббит».

В своем заявлении он сказал: Национальная ассоциация журналистов Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Павла.

Пашу почтила Юлия Островская, руководитель платформы UATV/ДОМ, назвав его «самым веселым и солнечным» среди списка ведущих, работающих на канале.

Она сказала: «Наши слова поддержки — это вся команда канала «ДОМ», которая воплощает в себе благородную риторическую миссию по прекращению оккупации Донецкой, Луганской областей и Крыма. Правда, из-за нападения России на всю Украину миссия правильная.

«Сейчас все журналисты работают над тем, чтобы положить конец оккупации страны. Ради мира…»

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