Украинский беспилотник нанес удар по месту закладки бомбы на территории России

КИЕВ, 26 декабря (Рейтер) — Беспилотник, предположительно украинский, проник на сотни километров в воздушное пространство России и произвел смертоносный взрыв на главной базе стратегических бомбардировщиков Москвы в ходе последней атаки, чтобы выявить бреши в ее системе противовоздушной обороны.

В понедельник Москва заявила, что сбила беспилотник, разбившийся на авиабазе Энгельс, в результате чего погибли три военнослужащих. В соответствии со своей обычной политикой в ​​отношении событий внутри России, Украина не комментирует.

Основная авиабаза бомбардировщиков, которую, по словам Киева, Москва использовала в последние месяцы для нанесения ударов по украинской гражданской инфраструктуре, находится в сотнях миль от украинской границы. Эти же самолеты также предназначены для запуска ракет с ядерными боеголовками в рамках долгосрочного стратегического сдерживания России.

Предполагаемый удар беспилотника уже был нанесен по нему 5 декабря, обнажив то, что в то время многие называли унизительной брешью в российской системе ПВО, а последняя атака показала, что Москва все еще не подключена.

В заявлении Минобороны России говорится, что ни один самолет не пострадал, но в российских и украинских социальных сетях сообщается, что несколько самолетов были уничтожены. Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения.

Поскольку война вступает в свой 11-й месяц, президент России Владимир Путин в понедельник принимал лидеров других бывших советских республик в Санкт-Петербурге на саммите Содружества Независимых Государств, из которого Украина давно вышла.

В телеобращении Путин не упомянул войну напрямую, но сказал, что угрозы безопасности и стабильности в евразийском регионе растут.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой сфере, особенно извне, с каждым годом только усиливаются», — сказал он. «К сожалению, мы также должны признать, что между государствами-членами Содружества возникают разногласия».

Проверка питания

Вторжение в Украину — это проверка давней мощи России среди других бывших советских республик. В последние месяцы обострились боевые действия между членами СНГ Арменией и Азербайджаном в конфликте с участием российских миротворцев, а между Кыргызстаном и Таджикистаном возник пограничный спор. Путин сказал, что такие разногласия должны решаться путем «дружеской помощи и посредничества».

В воскресенье Путин заявил, что готов к переговорам по Украине, обвинив Киев и его западных союзников в том, что они не идут на переговоры. Он не проявляет никаких признаков отказа от своего требования, чтобы Украина признала пятую часть вооруженных завоеваний Москвы. Киев заявил, что будет воевать до тех пор, пока Россия не уйдет.

«Мы готовы договариваться со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это зависит от них — мы не переговорщики, а они», — сказал Путин в интервью государственному телеканалу «Россия 1».

Советник президента Украины Владимира Зеленского опроверг комментарии: «Россия нападает на Украину и убивает мирных жителей», — написал Михаил Подоляк в Twitter. «Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности».

В своем ночном видеообращении Зеленский заявил, что ситуация на линии фронта в Донбассе «тяжелая и болезненная» и требует от всей страны «силы и концентрации».

Он добавил, что нападение России на энергетическую инфраструктуру Украины оставило без электричества почти девять миллионов человек.

После вторжения Украина вытеснила российские войска с севера, разгромив их на подступах к столице и заставив русских отступить на восток и юг. Но Москва по-прежнему контролирует территории на востоке и юге, которые, по утверждению Путина, аннексированы.

Десятки тысяч украинских мирных жителей погибли в городах, которые Россия сравняла с землей, и тысячи военнослужащих были убиты с обеих сторон, что вынудило Путина призвать сотни тысяч перебежчиков впервые со времен Второй мировой войны.

Украинские военные заявили рано утром в понедельник, что Москва обстреляла десятки прифронтовых городов в Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

С октября Россия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины с помощью беспилотников и ракет. Москва заявляет, что цель состоит в том, чтобы снизить боеспособность Киева. Украина заявляет, что нападения не имели военного мотива и были направлены на причинение вреда гражданскому населению с наступлением зимы, что является военным преступлением.

Энергосетевой оператор Украины заявил в понедельник, что электроэнергия по-прежнему испытывает значительный дефицит, поскольку в пяти областях Украины и столице были введены экстренные ограничения на потребление.

Отчет бюро Рейтер; Написано Майклом Перри, Ангусом МакСваном, Питером Графом, Мэттом Спедальником; Монтаж Александры Хадсон, Джона Стоунстрита и Алистера Белла

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