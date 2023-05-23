Украинский беспилотник нацелился на российские камеры на крыше в Херсоне

Украинский беспилотник-камикадзе нацелился на современное российское оборудование для наблюдения, установленное на крыше промышленного здания в окрестностях Голой Пристани Херсонской области, украинские военные объявить В понедельник, 22 мая.

Генштаб ВСУ заявил, что Россия «Ирония» Ультрасовременная система наблюдения, включающая тепловизор, дальномер и видеокамеру, была уничтожена пилотами беспилотников Сил специальных операций (ССО).ССО). По их словам, это оборудование помогло российским силам выследить украинский персонал и технику в этом районе.

Кадры, снятые камерой, установленной на дроне, и выпущенный к ССО Дрон приближается к оборудованию на крыше здания государственного зернового завода к западу от Хула Пристана. На следующем кадре с другой камеры недалеко от беговой дорожки виден взрыв на крыше.

Storyful не смог самостоятельно подтвердить, было ли оборудование, показанное на видео, системой наблюдения типа «Ирония» или оно было уничтожено.

Кроме того, дата забастовки не разглашается и остается неопределенной. Минобороны России сообщило о том, что в регионе были нанесены удары беспилотниками. 24 апреля И 15 мая Но он сказал, что эти беспилотники были сбиты. 30 апреля пророссийский Telegram-канал Ремонт В нем упоминались украинские рейды по объектам гражданской инфраструктуры в Голой Пристани и близлежащих городах, но не приводилось никаких подробностей. кредит: ССО Украина через Storyful

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