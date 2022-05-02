29 апреля украинские военно-медицинские подразделения высадили контуженного и контуженного военнослужащего в больницу в Краматорске, Украина. (Скотт Петерсон / Getty Images)

По данным украинских военных, российские войска переходят в наступление в направлении Словенска, важного города Донецкой области.

Обстрел включал в себя массированный обстрел украинских силовиков, говорится в ежедневной сводке Генштаба.

Враг открыл огонь с целью выбить участки наших войск на рубеже Лиман-Шиварск и создать условия для наступления на Словенск», — говорится в сообщении.

Некоторые аналитики говорят, что за последнюю неделю российские войска добились умеренных успехов в регионе, но Лиман по-прежнему находится в руках Украины.

Государственные служащие заявили, что российские войска атаковали несколько городов Луганской области и пытались улучшить свои позиции в районе города Бобанна, перебросив батальон тактических войск из Мариуполя.

В Донецке и Луганске было отражено 10 обстрелов, украинские силы уничтожили различную российскую технику.

«Противник разместил зенитно-ракетные комплексы с дополнительных поверхностей на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей», — говорится в сообщении.

По словам главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, в Луганске в результате продолжительного сильного обстрела Лисичанска, Золотого и Попасной погибли три человека.

По его словам, полномасштабная эвакуация невозможна из-за сильного продолжительного обстрела.

Государственные служащие заявили, что ищут слабые места в системе безопасности Украины на юге Николаева, где российские силы пытаются расширить свой контроль над районом Керсен вдоль границы с Крымом в районах боевых действий, которые продолжаются на юге Украины.

В некоторых частях южной Сафориги также произошли ожесточенные бои. Региональное командование в понедельник заявило, что «противник при поддержке бронетехники, танков и артиллерии пытался прорваться небольшими группами, но безуспешно».

В сообщении говорится, что объектами обстрела были города Пологи и Ориков.

В нем также говорится, что российские войска заставляли фермеров продавать зерно «под пулемётами» с более высокой скидкой.

Участились нападения на продуктовые магазины и лифты.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Вленин Резниченко заявил в понедельник, что в Синельниковском районе уничтожен зернохранилище.