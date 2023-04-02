Украинский водолаз присоединяется к бойкоту с русскими, поскольку война берет свое

(Рейтер) — Станислав Оливерчук из Украины тренируется в Киеве после того, как в бассейн в Мариуполе попала ракета, и чемпион страны по прыжкам в воду пообещал бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов.

Олиферчук с нетерпением ждал открытия мариупольского бассейна «Нептун», после двух лет дорогостоящей и капитальной реставрации. Отремонтированный объект должен был открыться в начале прошлого года.

Тем не менее, это один из примерно 350 спортивных объектов в Украине, которые сейчас находятся в руинах после российского вторжения, которое Москва называет «специальной военной операцией».

«Бассейн был просто потрясающим. Мне очень понравилось там тренироваться после того, как он был отремонтирован. Очень грустно, что бассейн и остальная часть города были разрушены», — сказал Оливерчук агентству Рейтер.

«(Теперь), когда есть предупреждение о воздушном ударе, мы — в наших купальниках — бежим прямо в бомбоубежище, чтобы укрыться. Никто не знает, что ударит, пока (русские) могут тренироваться и ни о чем не беспокоиться».

«Они просто молчат и принимают то, что происходит, и это для них хорошо. Россиян нельзя допускать к участию в соревнованиях — если это произойдет, мы их бойкотируем».

Министр правительства Украины Олег Немчинов заявил, что спортсмены не будут допущены к участию в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже, если им придется соревноваться с россиянами.

[1/6] Станислав Оливерчик, чемпион Европы по прыжкам в воду из Мариуполя, тренируется в бассейне на тренировочной базе для дайверов во время нападения России на Украину в Киеве, Украина, 27 марта 2023 года. REUTERS/Алена Ярич.

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник опубликовал рекомендации по постепенному возвращению к международным соревнованиям для российских и белорусских спортсменов как нейтральные.

«Если бы российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, я бы не участвовал», — заявил инструктор по прыжкам в воду Анатолий Холофан.

«Я также не буду участвовать в качестве судьи, если меня попросят быть судьей на чемпионате мира».

В то время как некоторые международные спортивные федерации запретили россиянам или белорусам участвовать в элитных соревнованиях, другие, такие как теннис и фехтование, разрешили им участвовать.

Уимблдон в пятницу снял запрет на участие игроков из двух стран.

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать друг другу руки, когда она обыграла россиянку Варвару Грачеву и выиграла свой первый титул в одиночном разряде в Остине в начале этого месяца, но Холофан сказал, что этого может быть недостаточно.

Холофан добавил: «Да, есть вариант не пожимать друг другу руки. Но мы все равно увидимся — на спортивных площадках, в раздевалках, душевых».

«Я даже не знаю, как смотреть им в глаза».

Репортаж Анны Войтенко в Киеве, текст Рохита Наира в Бангалоре, редактирование Тоби Дэвиса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.