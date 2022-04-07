Украинский вратарь: Путин — убийца, и он посылает надежду своей стране.

Вратарь донецкого «Шахтера», который также играл за сборную, жил в западноукраинском городе Луцк, где рассказал CNN о жизни в своей раздираемой войной стране.
Луцк был целью российских ракетных ударов в течение последнего месяца, и Тропин был убит горем опустошением, свидетелем которого он стал на своей родине.
«Я не понимаю, как это возможно в 2022 году, и для меня это как кошмар, и это действительно страшно для всех в Украине», — сказал Тропин Патрику Снеллу из CNN Sport.
Национальная лига Украины была приостановлена из-за боевых действий, что позволило таким игрокам, как Тропин, помочь с оказанием помощи.
Он говорит, что его донецкие товарищи по команде решили собрать деньги для жертв войны, и что Тропин хочет использовать свою платформу, чтобы послать надежду тем, кто сталкивается с жестокой реальностью войны.
«Многие игроки помогают нашей стране, и я, конечно, буду делать то же самое. Это важно для нашей армии и нашей страны», — сказал он.
«У нас есть много сообщений в наших социальных сетях, поэтому мы пытаемся объединиться и направить наши коллективные силы и умы на разные вещи.
Мы пытаемся купить [things] И отправить их в разные города. Это очень сложно, но очень важно для нашего народа».
Тропин — один из многих звезд украинского спорта, которые остались или вернулись в Украину, чтобы помогать во время войны.
Тропин объясняет, почему многие из его соотечественников вынуждены помогать в этих усилиях.
Он говорит об украинцах: «Наша душа сильнее всех». «Эта часть нашей души, никто не может забрать ее из нашего тела. Мы пытаемся отдать все.
«Мое сердце обливается кровью. Он убил много людей, много детей, и я этого не понимаю. Путин воевал, и я не понимаю, как это возможно».
Фотографии не менее 20 тел, разбросанных по улице в Буче, Украина, появились в минувшие выходные после вывода российских войск из этого района, что побудило президента Украины Владимира Зеленского призвать положить конец «военным преступлениям» России.
Тропин говорит, что у него есть послание для тех, кто ведет войну на его родине.
«Мы выиграем эту войну, и наша страна станет сильнее, красивее и одной из лучших в мире», — говорит Барзане. «Все будет хорошо.
«Вот почему мы поддерживаем форму и продолжаем тренироваться. Мы хотим поехать за границу, чтобы иметь место, где мы можем тренироваться лучше».
Украина приняла участие в жеребьевке чемпионата мира на прошлой неделе в Дохе, Катар.
Если Украина хочет участвовать в чемпионате мира, она должна сначала победить Шотландию, а затем Уэльс.
ФИФА еще не объявила дату перенесенной квалификации.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».