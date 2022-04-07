Украинский вратарь: Путин — убийца, и он посылает надежду своей стране.

Вратарь донецкого «Шахтера», который также играл за сборную, жил в западноукраинском городе Луцк, где рассказал CNN о жизни в своей раздираемой войной стране.

Луцк был целью российских ракетных ударов в течение последнего месяца, и Тропин был убит горем опустошением, свидетелем которого он стал на своей родине.

«Я не понимаю, как это возможно в 2022 году, и для меня это как кошмар, и это действительно страшно для всех в Украине», — сказал Тропин Патрику Снеллу из CNN Sport.

Национальная лига Украины была приостановлена ​​​​из-за боевых действий, что позволило таким игрокам, как Тропин, помочь с оказанием помощи.