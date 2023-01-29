Украинский город Одесса внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В среду Агентство культуры ООН приняло решение добавить исторический центр черноморского портового города Одессы в Украине в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, в знак признания «выдающейся универсальной ценности этого места и долга всего человечества». чтобы защитить его».

Решение было принято на внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле приветствовала этот шаг, заявив, что «легендарный порт, оставивший свой след в кино, литературе и искусстве», «таким образом находится под усиленной защитой международного сообщества».

«Во время войны эта надпись олицетворяет нашу коллективную решимость обеспечить сохранение этого города… от дальнейшего разрушения», — добавил Азулай в своем заявлении.

После вторжения в Украину 11 месяцев назад российские войска нанесли несколько артиллерийских и авиаударов по Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре призвал ЮНЕСКО внести Одессу в Список всемирного наследия, который признает места «выдающейся универсальной ценности». Комитет всемирного наследия в среду одобрил добавление исторического центра города в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения.

Изменения в тексте, предложенные Россией, задержали голосование комитета из 21 члена. В итоге шесть делегатов проголосовали за, один проголосовал против и 14 воздержались.

Российский делегат Татьяна Доваленко раскритиковала это решение, заявив, что местные жители разрушили некоторые памятники Одессы, которые были приведены в оправдание того, что они находятся под угрозой исчезновения.

«Сегодня мы стали свидетелями похорон Конвенции о всемирном наследии», — сказала она, добавив, что возобладало давление, а научная объективность была «позорно нарушена».

Министр культуры Украины Александр Ткаченко приветствовал итоги голосования, заявив, что это защитит мультикультурную историю Одессы.

«Это великий исторический день», — сказал он журналистам. «Категорически Одессе угрожает полномасштабное российское вторжение… Я очень надеюсь, что зонтик ЮНЕСКО сможет хотя бы защитить небо Одессы и саму Одессу от этого варварского нашествия русских».

Украина не является членом Комитета ЮНЕСКО.

В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1972 года, которую ратифицировали и Украина, и Россия, подписавшие ее стороны обязуются «содействовать защите перечисленных объектов» и «обязуются воздерживаться от принятия каких-либо преднамеренных мер», которые могут нанести ущерб объектам всемирного наследия.

По данным ЮНЕСКО, включение в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, направлено на «открытие доступа к механизмам экстренной международной помощи, как технической, так и финансовой, для усиления защиты объекта и оказания помощи в его восстановлении».

До голосования в среду Украина была домом для семи объектов Всемирного наследия, в том числе Софийского собора и связанных с ним монастырских построек в Киеве. Пока ни один из них не пострадал от войны, хотя ЮНЕСКО отметила повреждения более 230 культурных объектов в Украине.

Азуле сообщил журналистам, что ситуация в Одессе изучается в рамках «экстренной меры» на фоне боевых действий. В нем говорится, что «точное спутниковое наблюдение» впервые используется для мониторинга объектов всемирного наследия в Украине.

На своем сайте ЮНЕСКО описывает Одессу как единственный город Украины, в котором полностью сохранилась городская структура типичного многонационального южного города-порта конца 18-го и 19-го века.

еще два сайта В среду он был включен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой: древнее йеменское царство Сава и Международная галерея Рашида Карами в Триполи, Ливан.

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