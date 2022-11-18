Украинский дипломат опровергает заявления Шиярто о неэффективности санкций

В МИД Украины опровергли заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Шиярто о том, что российская экономика не пострадала от санкций.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Олег Николенко. ФейсбукОб этом сообщает Укринформ.

Ссылаясь на данные, предоставленные Советом Европейского союза, Всемирным банком и Международным валютным фондом, Николенко сообщил, что ВВП России сократился с 5,5% до 9%, торговля товарами и услугами упала на 30-35%, экспорт нефти. в ЕС на 90% к концу года. Он также отметил уход из России почти 1000 иностранных компаний, что составляет 40% ВВП, инфляцию на уровне 22%, невозможность импорта технологий и комплектующих, стремительный спад производства и обесценивание рынка капитала.

«Российская экономика тормозится уже 30 лет. Утверждения о том, что европейские санкции не влияют на российскую экономику, не соответствуют действительности», — сказал Николенко.

Он указал, что как бы ни пытались Москва или Будапешт снизить эффективность решений, принятых в Брюсселе, санкции работают и ограничивают возможности России финансировать войну против Украины.

«Так кто должен уйти в отставку: те, кто защищает мир и безопасность в Европе, или те, кто подрывает усилия ЕС по противодействию российской агрессии?» – добавил дипломат.

17 ноября Сийярто раскритиковал санкции Евросоюза против России, заявив, что европейская экономика движется к рецессии, а российскую экономику санкции не затронули. Кроме того, он призвал лидеров ЕС, поддерживающих санкции, уйти в отставку.