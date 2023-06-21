Украинский «Днепр-1» сыграет с «Панатинаикосом» в квалификации Лиги чемпионов

По результатам жеребьевки «Днепр-1», занявший второе место в украинской лиге, в среду сыграет с греческим «Панатинаикосом» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Днепр-1, надеясь присоединиться Шахтер Донецк На групповом этапе турнира первый матч будет сыгран дома 25 или 26 июля, так как он примет соседнюю Словакию, на западной границе Украины, в Кошице.

Украинские сборные и клубы не могут проводить международные матчи в своей стране по соображениям безопасности во время российского вторжения. УЕФА второй сезон подряд исключил все российские команды из клубных турниров.

Команды военного союзника России Беларуси также должны играть в нейтральных странах, и БАТЭ сыграет с Арисом из Лимассола, если они пройдут в первом квалификационном раунде, который пройдет с 11 по 19 июля, против албанского «Партизана».

Команды, выходящие во второй квалификационный раунд, должны победить трех соперников, чтобы пройти в групповой этап из 32 команд, который начнется в сентябре.

Команда «Динамо Загреб» заняла первое место в жеребьевке в среду и первой сыграет дома против «Астаны» или тбилисского «Динамо».

«Галатасарай» когда-то был постоянным участником группового этапа Лиги чемпионов, когда турецкие чемпионы получили прямой доступ. Турецкий чемпион должен сыграть первый матч на выезде с «Жальгирисом» из Вильнюса или «Струга».

«Шериф», чемпион Молдовы, победил «Реал Мадрид» в матче группового этапа в сентябре 2021 года и завершился в среду, чтобы встретиться с «Маккаби Хайфа» или «Хамрон Спартанс», если они обыграют Фарола Констанцу в первом раунде квалификации.

Джинк кто Он проиграл титул бельгийской лиги Королевскому Антверпену. В компенсированное время последнего матча его сыграла Серветт, занявшая второе место в швейцарской лиге.

Первые матчи пройдут с 25 по 26 июля, а ответные — с 1 по 2 августа.

Проигравшие команды проходят в отборочные раунды Лиги Европы второго уровня.

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