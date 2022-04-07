Украинский зоопарк заявил, что ему, возможно, придется усыпить животных после того, как российские бомбардировки повредили заборы

Black в Фельдман Экопарк в Украине

Фельдман Экопарк / Facebook

Зоопарк Фельдман Экопарк в Харькове, Украина, заявил, что ему, возможно, придется усыпить нескольких своих животных из-за ущерба, нанесенного парку. Из-за атак России на Украину.

согласно с Новости Си-Би-ЭсРоссийская бомбардировка Харева, которая произошла на втором месяце вторжения России в Украину, разрушила вольеры в зоопарке.

Агентство добавило, что Фельдман Экопарк работает над перемещением животных, все еще живущих в зоопарке, в безопасные места, но заявило, что планирует усыпить оставшихся животных, если не будет найдено новых домов и транспорта для животных.

5 апреля основатель зоопарка Александр Фельдман сообщил, Поделиться заявлением В нынешнем состоянии зоопарка он признал, что Фельдман Экопарк «больше не существует» из-за нанесенного ему ущерба. Фельдман добавил в заявлении, что многие из крупных хищников «чудом» пережили бомбардировку, но будут спать без транспорта и временного жилья. Согласно заявлению Фельдмана, зоопарк рассматривает это «невообразимо болезненное» решение, поскольку есть опасения, что животные сбегут в Хариф, если вольеры будут повреждены.

отдельно Заявление от 5 апреляВ зоопарке заявили, что перемещение крупных хищников, таких как тигры, львы и медведи, оставленных в зоопарке, затруднено, поскольку требуется «специальная транспортировка», которая требует «участия относительно большого количества людей». В том же заявлении зоопарк добавил, что «большое количество людей и организаций» обратилось за помощью, дав животным надежду.

К 6 апреля в зоопарке было несколько положительных новостей, которыми можно было поделиться. «Тяжелая ситуация, которую мы переживаем, казавшаяся почти безнадежной, вызвала невероятный резонанс в Украине и за рубежом!» Прочитать обновление от 6 апреля.

«К нам уже едет транспорт, приезжают необходимые клетки, люди не боятся вывозить животных из зоны бомбежки, наших питомцев готовы принять во многих местах», — говорится в сообщении.

История продолжается

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В последующих обновлениях от 6 апреля зоопарк поделился этим. черный комплектягуар, тигр, И несколько кранов Их благополучно перевезли из пострадавшего учреждения в их новые временные дома.

«Переселение львов — задача не из легких, особенно когда животные находятся в состоянии стресса от бомбежек уже больше месяца и вообще потому, что их спокойная и размеренная жизнь резко изменилась. Но мы справились, главное, что оставили огонь благополучно, люди и животные не пострадали». Зоопарки в одном заявлении О непрекращающихся усилиях по спасению животных.

В том же заявлении зоопарк добавил, что «на территории экологического парка все еще много животных». Заинтересованы в финансовой поддержке эвакуации животных Фельдман Экопарк Вы можете пожертвовать здесьПо данным зоопарка.

Продолжающаяся война в Украине затронула и других животных зоопарка, в том числе взрослых льва и волка, которых в целях безопасности пришлось перевезти в зоопарк в Румынии.

Прошлый месяцЛев по кличке Симба и волк по кличке Аквила были эвакуированы из зоопарка в Запорожье, Украина, в другой зоопарк в Рэдэуць, Румыния. Служба новостей.

В сообщении говорится, что Симба и Акила полностью проснулись во время четырехдневной поездки между странами из-за отсутствия в Украине седативных средств для животных.

Волк аквила, лев симба

Эльдар Эмерик/AFP/Shutterstock (2)

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на Украину, что стало первым крупным сухопутным конфликтом в Европе за последние десятилетия.

Подробности боевых действий меняются день ото дня, но уже сообщается о сотнях мирных жителей, включая детей, убитых или раненых. По данным ООН, более трех миллионов украинцев также бежали.

Вторжение было заказано президентом России Президент России Владимир Путинвсемирное осуждение и ужесточение экономических санкций против России.

Связанный: Киевский зоопарк сообщает, что его сотрудники находятся в закрытом зоопарке Украины, чтобы заботиться о животных, находящихся в стрессе во время российского вторжения.

В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению.

69-летний Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. 44-летний Зеленский пообещал не прогибаться.

«Никто нас не сломит, мы сильные, мы украинцы», — сказал он Европейскому Союзу в своей речи в первые дни боевых действий, добавив: «Жизнь победит смерть. И свет победит тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следовать Народное полное освещение войны здесьв том числе рассказы граждан на местах и ​​способы оказания помощи.