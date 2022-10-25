Украинский клуб призвал ФИФА исключить Иран из чемпионата мира

Женева — Крупнейший украинский футбольный клуб в понедельник призвал ФИФА исключить Иран из чемпионата мира из-за предполагаемой военной поддержки этой страной российского вторжения.

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Балкин обвинил Иран в «непосредственном участии в терактах против украинцев», отметив, что вместо этого команда его страны должна играть в Катаре.

«Это было бы справедливым решением, которое должно привлечь внимание всего мира к системе, которая убивает своих лучших людей и помогает убивать украинцев», — сказал Балкин в заявлении за день до матча его команды в Лиге чемпионов с «Селтиком».

Белый дом заявил в четверг, что у Соединенных Штатов есть доказательства того, что иранские силы «непосредственно действуют на земле» в Крыму, поддерживая атаки российских беспилотников на Украинаинфраструктуры и гражданского населения. Глава разведывательной службы Украины Кирилл Буданов заявил в интервью, опубликованном в понедельник, что по состоянию на субботу российские войска использовали около 330 беспилотников «Шахид» иранского производства, и что было запрошено больше.

И Россия, и Иран отрицали, что используемые беспилотники были иранского производства.

Иран сыграет во втором матче чемпионата мира 21 ноября против Англии, затем встретится с Уэльсом и США в группе B. Уэльс прошел квалификацию, победив Украину в квалификации в июне в матче, который был перенесен с марта из-за войны.

ФИФА не сразу ответила на запрос о комментариях. Однако, если азиатская команда будет отстранена, у ФИФА не будет прецедента замены ее европейской командой на чемпионате мира.

ФИФА обычно не приостанавливает деятельность ассоциаций-членов из-за военных решений национального правительства, хотя Югославия не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира 1994 года из-за санкций ООН, введенных во время войны на Балканах.

ФИФА отстранила российские команды после их вторжения в Украину, что помешало России сыграть в отборочных матчах чемпионата мира в марте. ФИФА указала на риски для безопасности своих соревнований, а Польша, запланированный соперник России, отказалась играть в этом матче.

В этом месяце ФИФА также сопротивляется призывам иранских фан-групп приостановить работу национальной сборной во время общенационального подавления уличных протестов в поддержку прав женщин и в связи с давней политикой, запрещающей женщинам свободно посещать футбольные матчи и другие виды спорта.

ФИФА обычно приостанавливает работу национальных команд только тогда, когда считается, что правительство страны вмешивается в независимое управление национальной футбольной ассоциацией.

Пять азиатских континентальных команд вышли в финал чемпионата мира и присоединились к принимающему Катару, а Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место в квалификации. В июне ОАЭ проиграли региональный плей-офф Австралии в преддверии межконтинентальных квалификаций.

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