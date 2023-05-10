Украинский командующий заявил, что российские войска отступают в Бахмуте

Запуск ракеты в Бахмуте (через Reuters)

Русский По словам высокопоставленного украинского чиновника, в некоторых районах Бахмута силы отступили на два километра. армия Лидер.

Председательствует генерал-полковник Александр Серский. УкраинаСухопутные войска сделали эти комментарии в посте на кабель.

Его утверждения подтверждаются сообщениями одного из его подразделений о том, что оно разгромило русскую пехотную бригаду с передовой. провинция рядом с городом.

президент Россиях Частная армия Вагнера Он также сказал, что российские войска, однако, бежали. Москва Он не стал комментировать сообщения о том, что 72-я отдельная мотострелковая бригада оставила свои позиции на юго-западной окраине спорного города.

Город на востоке Украины был главной целью массивного зимнего наступления Москвы и ареной одних из самых кровопролитных наземных сражений в Европе со времен Второй мировой войны.

Украинские солдаты разведывательной группы пилотируют беспилотник на передовой в районе города Бахмут. (AFP через Getty Images)

Лидер российских наемников Евгений Пригожин, который неоднократно обвинял регулярные вооруженные силы Москвы в неспособности оказать достаточную поддержку его частной армии, ведущей боевые действия в Бахмуте, заявил во вторник, что российская бригада покинула свои позиции.

«Наша армия бежит. Сегодня утром 72-я бригада разъярилась на площади в три квадратных километра, где я потерял около 500 человек», — сказал Пригожин.

«Это официально, — говорится в заявлении украинской 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады вчера вечером, — сообщение Пригожина о бегстве российской 72-й отдельной мотострелковой бригады из-под Пахмута и «500 телах» русских, оставленных там, соответствует действительности».

«3-я штурмовая бригада благодарна за огласку наших успехов на фронте».

Шеф Вагнера Евгений Пригожин (АП)

Утром в среду украинское подразделение, сформированное в прошлом году из националистического батальона «Азов», повторно опубликовало видео одного из основателей «Азова» Андрея Билецкого, который заявил, что его силы «разгромили» российскую бригаду.

«Фактически были практически полностью уничтожены шестой и седьмой эскадроны этой бригады, уничтожена разведка бригады, уничтожено большое количество боевых машин, взято большое количество пленных», — сказал он.

Обстрелы проводились в пределах района шириной 3 км и глубиной 2,6 км, и весь этот район полностью освобожден от российских оккупационных войск».

История продолжается

Военное командование на востоке Украины заявило, что российская бригада сильно повреждена, хотя и заявило, что Россия все еще изо всех сил пытается захватить остальную часть города.

«К сожалению, они еще не уничтожили всю (российскую) бригаду, и две роты получили там серьезные повреждения», — заявил в телеобращении официальный представитель Восточного военного командования Сергей Черватый.

Он добавил, что «обстановка (в Бахмуте) по-прежнему сложная, потому что противник, несмотря на весь белый шум, который пытается создать Пригожин, является (по-прежнему) (Бахмутом) основным направлением наступления, главной желаемой целью».

С прошлой недели Пригожин неоднократно угрожал вывести войска Вагнера из Бахмута, если российские регулярные вооруженные силы не пришлют больше боеприпасов. В своем последнем выступлении в среду он сказал, что его силы получают только 10 процентов необходимых им снарядов.