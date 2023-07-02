Украинский командующий заявил, что «тонкобронированные» французские танки непрактичны для атак

Киев заявил в апреле, что бронеавтомобили AMX-10, отправленные Францией в Украину, уже находятся в эксплуатации (Сильван Томас).

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера Эммануэля Макрона за отправку в Киев легких боевых танков, на одном из них изображен министр обороны Алексей Резников.

Но украинский командир говорит, что высокомобильные боевые машины пехоты AMX-10 RC, которые иногда называют легкими танками, «непрактичны» для атак на передовой, утверждая, что один член экипажа из четырех человек уже погиб из-за тонкой брони машины.

В апреле Киев заявил, что французские машины, предназначенные для вооруженной разведки и ударов по танкам противника, уже находятся на вооружении.

Но 34-летний командир батальона 37-й бригады морской пехоты, использующий позывной «Спартанцы», сказал, что «тонкая броня» танков означает, что их можно использовать в качестве огневой поддержки, но не в атаках на передовой.

«К сожалению, был один случай, когда экипаж погиб в машине», — сказал майор AFP в пятницу.

«Был артиллерийский обстрел, рядом с машиной разорвался снаряд, осколки пробили щит, взорвалась боеукладка», — добавил он.

Он добавил, что экипаж из четырех человек погиб.

«Орудия хорошие, приборы наблюдения очень хорошие. К сожалению, броня тонкая и использовать их в (атаке) на передовой нецелесообразно», — заявили спартанцы.

«Были такие случаи, когда рядом разорвался 152-мм снаряд и осколки пробили машину», — сказал он.

Он добавил, что у французского AMX-10 также были проблемы с выходом из строя коробки передач, возможно, из-за его использования на грунтовых дорогах.

«Просто отправлять АМХ-10 (в бой) до их уничтожения я считаю нецелесообразным и ненужным, потому что это в принципе представляет опасность для экипажа», — заявили спартанцы.

Он не уточнил, сколько AMX-10 было у элитных боевых формирований, и отказался показать их репортерам AFP на местах.

Сайт разведки с открытым исходным кодом Oryx, который подсчитывает потери техники на основе фото с поля боя, насчитал в Украине три потери легких танков AMX-10 RC.

История продолжается

Спартанцы сказали, что его солдаты приобретают опыт обращения с колесницами после месячного обучения во Франции, добавив при этом, что этого времени было недостаточно, чтобы полностью освоить их тактическое использование.

По данным Министерства обороны Франции, AMX-10 обеспечивают защиту от огня легкой пехоты.

Их боевая масса составляет около 20 тонн, а вместо гусеницы у них колеса.

Разработанные в 1970-х годах, французские вооруженные силы начали заменять их более современными машинами под названием Jaguar.

— ‘Удивительный’ Ошкош —

Командир батальона не в лучшую сторону сравнил машины французского производства с бронемашинами типа MRAP, такими как американский Oshkosh и британский Husky, которые, по его словам, могли выдержать прямое попадание реактивной гранаты.

В январе Вашингтон также объявил о помощи Украине, включая 55 бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected).

В прошлом году Великобритания отправила машины поддержки Husky.

Спартанцы показали AFP два автомобиля Oshkosh в камуфляжной окраске, установленных на огромных колесах.

Один получил незначительное повреждение осколками капота, который он назвал «слабым» местом.

«В остальном, с точки зрения защиты, машина впечатляет», — сказал он.

По его словам, если кто-то наступит на мину, «колесо оторвется», но машина останется целой.

Напротив, добавил он, когда советская боевая машина пехоты (БМП или БМД) движется по танковой мине, «это очень печально для экипажа и машины».

Недавно сформированная 37-я бригада имеет бойцов, дислоцированных вблизи российской линии фронта в восточной части Донецкой области.

Командир батальона сказал, что он принимал непосредственное участие в боях вокруг поселка Благодный, который недавно был отбит украинскими войсками.

Я / АС / РОКС