Украинский командующий заявил, что «тонкобронированные» французские танки непрактичны для атак

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера Эммануэля Макрона за отправку в Киев легких боевых танков, на одном из них изображен министр обороны Алексей Резников.
Но украинский командир говорит, что высокомобильные боевые машины пехоты AMX-10 RC, которые иногда называют легкими танками, «непрактичны» для атак на передовой, утверждая, что один член экипажа из четырех человек уже погиб из-за тонкой брони машины.
В апреле Киев заявил, что французские машины, предназначенные для вооруженной разведки и ударов по танкам противника, уже находятся на вооружении.
Но 34-летний командир батальона 37-й бригады морской пехоты, использующий позывной «Спартанцы», сказал, что «тонкая броня» танков означает, что их можно использовать в качестве огневой поддержки, но не в атаках на передовой.
«К сожалению, был один случай, когда экипаж погиб в машине», — сказал майор AFP в пятницу.
«Был артиллерийский обстрел, рядом с машиной разорвался снаряд, осколки пробили щит, взорвалась боеукладка», — добавил он.
Он добавил, что экипаж из четырех человек погиб.
«Орудия хорошие, приборы наблюдения очень хорошие. К сожалению, броня тонкая и использовать их в (атаке) на передовой нецелесообразно», — заявили спартанцы.
«Были такие случаи, когда рядом разорвался 152-мм снаряд и осколки пробили машину», — сказал он.
Он добавил, что у французского AMX-10 также были проблемы с выходом из строя коробки передач, возможно, из-за его использования на грунтовых дорогах.
«Просто отправлять АМХ-10 (в бой) до их уничтожения я считаю нецелесообразным и ненужным, потому что это в принципе представляет опасность для экипажа», — заявили спартанцы.
Он не уточнил, сколько AMX-10 было у элитных боевых формирований, и отказался показать их репортерам AFP на местах.
Сайт разведки с открытым исходным кодом Oryx, который подсчитывает потери техники на основе фото с поля боя, насчитал в Украине три потери легких танков AMX-10 RC.
Спартанцы сказали, что его солдаты приобретают опыт обращения с колесницами после месячного обучения во Франции, добавив при этом, что этого времени было недостаточно, чтобы полностью освоить их тактическое использование.
По данным Министерства обороны Франции, AMX-10 обеспечивают защиту от огня легкой пехоты.
Их боевая масса составляет около 20 тонн, а вместо гусеницы у них колеса.
Разработанные в 1970-х годах, французские вооруженные силы начали заменять их более современными машинами под названием Jaguar.
— ‘Удивительный’ Ошкош —
Командир батальона не в лучшую сторону сравнил машины французского производства с бронемашинами типа MRAP, такими как американский Oshkosh и британский Husky, которые, по его словам, могли выдержать прямое попадание реактивной гранаты.
В январе Вашингтон также объявил о помощи Украине, включая 55 бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected).
В прошлом году Великобритания отправила машины поддержки Husky.
Спартанцы показали AFP два автомобиля Oshkosh в камуфляжной окраске, установленных на огромных колесах.
Один получил незначительное повреждение осколками капота, который он назвал «слабым» местом.
«В остальном, с точки зрения защиты, машина впечатляет», — сказал он.
По его словам, если кто-то наступит на мину, «колесо оторвется», но машина останется целой.
Напротив, добавил он, когда советская боевая машина пехоты (БМП или БМД) движется по танковой мине, «это очень печально для экипажа и машины».
Недавно сформированная 37-я бригада имеет бойцов, дислоцированных вблизи российской линии фронта в восточной части Донецкой области.
Командир батальона сказал, что он принимал непосредственное участие в боях вокруг поселка Благодный, который недавно был отбит украинскими войсками.
Я / АС / РОКС
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».