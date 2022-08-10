Украинский кризис: Китай называет США «главным зачинщиком» украинского кризиса

Китай, которого Россия искала в качестве союзника с тех пор, как он подвергся нападкам со стороны Запада из-за вторжения на Украину, назвал Соединенные Штаты «главным зачинщиком» кризиса.

В интервью официальному российскому информационному агентству ТАСС, опубликованном в среду, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддерживает силы, стремящиеся объединить Украину с Европейским союзом. вместо Москвы.

«В качестве главного инициатора и зачинщика украинского кризиса Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику», — сказал Чжан.



Их конечная цель — измотать и раздавить Россию затяжной войной и дубинкой санкций».

Аргументация посла тесно связана с одним из собственных оправданий России за ее вторжение в Украину, убившее тысячи людей и разрушающее целые города, а также вынудившее более четверти населения покинуть свои дома.

Президент России Владимир Путин отправился в Пекин в феврале, чтобы встретиться с президентом Си Цзиньпином, когда российские танки сосредоточились у украинской границы, договорившись о том, что две страны назвали «безграничным» партнерством, превосходящим любой союз времен холодной войны.

В интервью Чжан сказал, что китайско-российские отношения вступили в «лучший период в истории, характеризующийся высочайшим уровнем взаимного доверия, высочайшей степенью взаимодействия и наибольшей стратегической важностью».

Он раскритиковал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе в самоуправляющийся Тайвань, который, по утверждению Китая, принадлежит Китаю, и сказал, что США пытаются применить ту же тактику на Украине и Тайване, «чтобы возродить менталитет времен холодной войны, сдержать Китай и Россию, и спровоцировать конкуренцию и конфронтацию между крупными державами».

«Невмешательство во внутренние дела — это основной принцип поддержания мира и стабильности в нашем мире», — сказал Чжан, применяя этот принцип для критики политики Вашингтона в отношении Тайваня, а не вторжения России в Украину.

Россия описывает вторжение как «специальную военную операцию» и говорит, что это было необходимо не только для обеспечения своей безопасности, но и для защиты русскоязычных от преследований.

Украина и Запад говорят, что это беспочвенные предлоги для начала агрессивной империалистической войны против своего соседа, который получил независимость после распада Советского Союза под руководством Москвы в 1991 году.