Украинский кризис: Москва принимает призыв Великобритании к переговорам на фоне опасений «немедленного» российского вторжения | Мировые новости

На фоне опасений «немедленного» вторжения в Украину министр обороны России принял приглашение встретиться со своим посланником в Великобритании Беном Уоллесом.

Министр обороны Великобритании предложил провести переговоры с Сергеем Шойгу в Лондоне в начале этой недели, чтобы обсудить взаимную оборону против эскалации напряженности с Кремлем из-за своего бывшего советского соседа.

«В контакте» с правительством России

Но поскольку последние двусторонние переговоры по вопросам безопасности между двумя странами проходили в Лондоне, Шойку согласился встретиться в Москве.

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Министр обороны хочет «исследовать все возможности» для разрешения кризиса



Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сказал: «Россия рада принять приглашение поговорить с министром обороны.

«Поскольку в 2013 году в Лондоне состоялись последние оборонные двусторонние переговоры между нашими странами, министр обороны России Сергей Шойгу предложил встретиться в Москве.

Подробнее: Что происходит на российских военных базах возле Украины?

«Министр иностранных дел ясно дает понять, что он будет исследовать стабильность и все возможности для решения украинского кризиса.

«Мы на связи с российским правительством».

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2:48

На границе между Россией и Украиной



Последние дипломатические маневры будут позже Госсекретарь США Энтони Блинген встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым В попытке избежать конфликта на границе Украины с Москвой в Швейцарии в пятницу Собрал 100 000 солдат.

Путин «пользуется слабостью Запада»

Очевидец: «Если кто-то снова попытается отобрать нашу свободу, мы снова будем драться»

Между тем, высокопоставленный член парламента от консерваторов Тобиас Элвуд, председатель Комитета по защите общин, заявил, что верит в российское вторжение. Украина Был «немедленным».

Г-н Элвуд сказал Би-би-си: «Путин в полной мере использует ослабленные западные державы. Мы сталкиваемся с опасностью и немного опасаемся.

«Последнее предупреждение Путина оттеснить НАТО было, конечно, отклонено, но это дало ему повод сказать, что он агрессор и что он должен действовать.

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0:56

США предупредили Россию из-за Украины



«Мы видим эти боеспособные системы войск. Он действительно загнал себя в угол, потому что в него было вложено столько сил.

«Он также признает, что никогда больше не будет настолько силен, чтобы воспользоваться слабостью Запада. Теперь я подозреваю, что вторжение неизбежно».

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4:26

Россия и Запад: что происходит?



Противоречия НАТО

Кремль потребовал от НАТО обязаться не допустить вступления Украины в военный альянс.

Он также хочет, чтобы союзники вывели войска и военную технику из частей Восточной Европы.

Однако США и их союзники отвергли эти требования и неоднократно обещали «суровые» последствия, в том числе жесткие санкции — при отсутствии военных действий. Россия Если произойдет вторжение.

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Россия захватила Крымский полуостров в Украине в 2014 году и поддержала сепаратистский мятеж в восточной части страны, в результате которого погибло более 14 000 человек.

Россия предупредила

Г-н Путин столкнулся с ограниченными международными последствиями этих шагов, но западные страны говорят, что новое вторжение будет другим.

Даунинг-стрит предупредила, что Россия будет «наказана», если будет вести «нестабильную деятельность» в Украине.