Украинский кризис: то, что наблюдают США, может сигнализировать о том, что Россия начинает вторжение

Официальные лица США говорят, что внимательно следят за кибервторжениями, такими как атака на правительство Украины в прошлом месяце. Они наблюдают не только за российскими войсками, которые скапливаются на границе, но и за тем, где они расположены, и следят за тем, что Россия делает со своей техникой, такой как танки, которые будут играть центральную роль в любом наземном вторжении.

В то же время нынешние и бывшие официальные лица говорят CNN, что в конечном итоге может не быть четкого намека на нападение на Украину. По словам официальных лиц, как и при грохоте землетрясения, о вторжении может быть мало или вообще не быть никакого предварительного предупреждения, прежде чем оно уже началось.

«Если вы посмотрите на младшие варианты, все они выполняются немедленно, практически без предупреждения силами, которые уже развернуты, — такие вещи, как карательный удар или рейд на востоке, прорыв с юга, рейд из на севере — эти силы уже находятся на позициях и в нужном количестве с нужными возможностями», — заявил CNN представитель западной разведки.

Бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер сказал CNN, что США могут не увидеть начала полномасштабного вторжения, пока они его не увидят. «Если он стреляет в Киев или любой другой крупный город, то вы знаете, что это реальная сделка», — сказал Клэппер.

Эта оценка помогает объяснить, почему президент Джо Байден и высокопоставленные официальные лица США предупреждали о неизбежности российского вторжения — объяснение, которое разозлило украинских официальных лиц, — потому что Кремлю может потребоваться очень мало времени на подготовку, прежде чем начнется атака.

Вторжение может произойти «в любой день»

В то время как Белый дом заявил, что больше не будет называть российское вторжение «неизбежным», высокопоставленный представитель администрации заявил, что оценка того, что нападение может произойти «в любой день», остается в силе, поскольку русские добавили логистику и поддержку своим силам на границе. , а также дополнительное наступательное и оборонительное вооружение.

Российские официальные лица неоднократно отрицали, что готовятся к вторжению в Украину, обвиняя Запад в том, что он несет ответственность за эскалацию там напряженности.

Белый дом в среду одобрил представленный Пентагоном план относительно размещения почти 2000 американских военнослужащих в Польше, чтобы помочь американцам, которые могут попытаться эвакуироваться из Украины в случае вторжения России, по словам двух официальных лиц США, знакомых с этим вопросом. Официальные лица подчеркнули, что в настоящее время американским силам не разрешено входить в Украину в случае начала войны, и у них нет планов провести эвакуацию, подобную операции США в Афганистане в прошлом году.

Байден также предложил американцам покинуть Украину сейчас, а представители Госдепартамента заявили, что они, возможно, не в состоянии помочь американцам, которые все еще находятся в стране, в которую Россия вторглась.

Официальные лица говорят, что существует различие между различными потенциальными сценариями, независимо от того, атакует ли Россия целенаправленно Украину или готовится ли Кремль к полномасштабному вторжению в страну, чтобы попытаться свергнуть правительство в Киеве. В последнем случае русским потребуется больше войск вдоль границы, говорят чиновники, а спутниковые снимки зафиксируют продолжающееся наращивание войск, за которым Запад наблюдает уже несколько месяцев.

«Я не думаю, что математика так проста, как сказать, что существует волшебное количество (батальонных тактических групп)», — сказал западный чиновник. «Вообще говоря, больше, чем мы видим сейчас».

Но официальные лица предупредили, что Путин также может начать с использования дальнобойной артиллерии для нападения на Украину, где наземные силы не должны находиться в пределах досягаемости.

Тем не менее, одна из ключевых вещей, за которыми США следят, — это когда значительное количество российских сил покидает свои полигоны вблизи границы и перемещается в пределах досягаемости своих целей, то есть конкретных наземных позиций, сказал один из представителей администрации.

Еще один сигнал о том, что официальные лица США следят за передвижением российских танков, сказал один американский чиновник. Одним из признаков того, что российские военные могут готовиться к вторжению, является то, что они начнут перемещать танки на границе или включать или выключать их, сказал чиновник, потому что, если они будут сидеть там и не двигаться в течение нескольких дней, нефть мог замерзнуть.

Если они включают и выключают их, это предотвращает это, то есть танки будут готовы к работе быстро. Пока, по словам чиновника, танки просто стоят там, судя по коммерческим спутниковым снимкам.

Погода на Украине также может сыграть свою роль, поскольку, по оценкам, более низкие температуры и промерзшая местность облегчат российское вторжение.

Готовность к кибератакам

Американские и украинские официальные лица говорят, что многие ожидают, что любое российское вторжение может быть осуществлено в сочетании с наступательной киберагрессией против Украины.

Виктор Жора, украинский чиновник, расследовавший январскую кибератаку на правительственные веб-сайты Украины, заявил в прошлом месяце, что «нет никаких сомнений в том, что (любое российское вторжение) может быть поддержано киберагрессией — или, по крайней мере, они будут оставаться активными в киберпространстве».

Официальные лица США внимательно следят за любыми признаками кибератак на критически важную инфраструктуру Украины и поддерживают связь со своими украинскими коллегами по этому вопросу, сообщил CNN один из официальных лиц США. Одна из опасений заключается в том, что Россия может использовать свое хакерское мастерство, чтобы попытаться подорвать доверие общественности к украинскому правительству.

«Можно ли использовать киберпространство, чтобы предположить, что украинское правительство некомпетентно?» — сказал официальный представитель США.

С тех пор как Россия аннексировала Крым в 2014 году, предполагаемые российские хакеры неоднократно нарушали работу критически важной инфраструктуры Украины, в том числе путем отключения электроэнергии в некоторых частях страны в 2015 и 2016 годах.

«Кибер — это идеальный инструмент для России, который можно использовать перед вторжением», — сказал Джон Халтквист, вице-президент по анализу разведывательных данных в фирме по кибербезопасности Mandiant, которая внимательно следит за российской хакерской группой, обвиняемой во взломе в 2015 и 2016 годах. «Вы можете использовать (кибероперации), чтобы быть агрессивными, сигнализировать (намерение) и потенциально подорвать влияние вашего противника до того, как полетят пули, или без необходимости нагнетания ситуации до войны».

Чиновники говорят, что Россия уже использует так называемые методы ведения гибридной войны — нетрадиционные тактики, такие как кибератаки, информационная война и знаменитые «зеленые человечки», на которые Россия, как известно, полагалась в 2014 году, готовясь к нападению на Крым в 2014 году. трудно выделить какой-либо один инцидент в качестве четкого сигнала о том, что Москва готовится к эскалации. На прошлой неделе Госдепартамент заявил, что Россия готова сфабриковать «предлог для вторжения» с помощью фальшивого видео.

Западный чиновник отметил, что Украина в прошлом месяце подверглась кибероперации, которая не предшествовала обычной российской атаке.

«Это один из самых сложных вопросов, на который сложно ответить, потому что базовый уровень активности настолько высок, что он сосредоточен на Украине — и здесь я имею в виду гибрид и киберпространство», — сказал чиновник. «Один раз может не быть индикатором того, что мы ищем начало кампании».