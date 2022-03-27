Украинский Львов подвергся ракетным обстрелам во время визита Байдена в Польшу

Кара Анна

Львов, Украина (AFP) — Российские ракеты попали в западноукраинский город Львов в субботу, когда президент Джо Байден посетил соседнюю Польшу. страна.

Последовательные воздушные удары сотрясали город, который стал убежищем для примерно 200 000 человек, которым пришлось покинуть свой родной город. С начала вторжения Львов почти не пострадал, хотя неделю назад ракеты попали в авиаремонтный завод недалеко от главного аэропорта.

Среди многих, кто укрылся во Львове, была Олана Украинец, 34-летняя IT-специалистка из Харькова на северо-востоке.

«Когда я приехал во Львов, я был уверен, что все эти предупреждения не дадут результата», — сказал Украинец Associated Press из бомбоубежища после взрывов. «Иногда, когда я слышу их по ночам, я остаюсь в постели. Сегодня я передумал и каждый раз должен прятаться… Ни один из украинских городов сейчас не в безопасности».

До вторжения в городе проживало около 700 000 человек. Те, кто больше не чувствует себя здесь в безопасности, отправятся в соседнюю Польшу. Байден встретился там в субботу с беженцами в знак солидарности, хотя он находился в столице, Варшаве, и вдали от украинской границы, примерно в 45 милях (72 км) к западу от Львова.

Львов также стал гуманитарным плацдармом для Украины, и теракты могут еще больше осложнить и без того сложный процесс отправки помощи в остальные регионы страны.

Губернатор области Максим Козицкий сообщил в Facebook, что первый удар был нанесен двумя российскими ракетами, которые попали в промышленную зону в северо-восточном пригороде Львова, по всей видимости, пять человек получили ранения. Столб густого черного дыма валил с места происшествия в течение нескольких часов.

Козецкий сообщил на брифинге, что через несколько часов недалеко от города был нанесен второй ракетный удар, в результате которого прогремело три взрыва. Он сказал, что нефтяной объект и завод, связанные с армией, в районах, где живут люди, подверглись бомбардировке в субботу, хотя он не сообщил дальнейших подробностей.

В полумраке переполненного бомбоубежища под многоквартирным домом недалеко от места первого взрыва Укранец сказала, что не может поверить, что ей снова пришлось прятаться после бегства из Харькова, одного из самых бомбимых городов войны.

«Мы были на одной стороне улицы и видели это на другой стороне», — сказала она. «Мы видели огонь. Я сказал своему другу, что это? Потом мы услышали взрыв и разбилось стекло. Мы пытались спрятаться между зданиями. Я не знаю, что это была за цель».

Козецкий сказал, что мужчина был арестован по подозрению в шпионаже на одном из мест взрыва в субботу после того, как полиция обнаружила, что он зарегистрировал ракету, летящую к цели и поразившую ее. Полиция также нашла в его телефоне фотографии блокпостов в этом районе, которые, по словам Козецкого, были отправлены на два российских телефонных номера.

Событий дня было достаточно, чтобы некоторые люди во Львове снова начали готовиться к переезду, сказал Майкл Бокерк, старший научный сотрудник Атлантического совета, находившийся в городе. «Я видел, как грузили какие-то киевские машины», — сказал он. Он сказал, что это был важный поворотный момент в неделе, когда город начал «ревать» обратно к жизни после нескольких недель войны.

Он считает, что город все еще может быть мишенью, отметив, что Львов был родиной украинского национализма. «Она приближается», — сказал он о войне.

Некоторые свидетели были шокированы.

«Это было очень близко», — сказала Инга Капитола, 24-летняя ИТ-сотрудник, которая сказала, что находилась в 100 или 200 метрах (ярдах) от первой атаки и почувствовала взрывную волну. «Когда это происходит, ваше тело находится в напряжении, и вы очень спокойны и организованы».

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Эта история обновлена, чтобы исправить написание имени Максима Козицкого, губернатора Львовской области.