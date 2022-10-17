Украинский музыкант был убит российскими войсками за отказ от участия в концерте

Российские силы убили украинского музыканта за отказ участвовать в концерте в оккупированной Херсонской области.

Дирижер оркестра Юрий Кирпатенко был застрелен в своем доме после того, как «категорически отказался сотрудничать с оккупантами». Заявление Министерства культуры Украины. Министерство впервые узнало об убийстве 14 октября.

В заявлении говорится, что «праздничный концерт» был организован оккупантами и некоторыми участниками местного оркестра, «чтобы показать так называемое «улучшение мирной жизни» в Херсоне».

«Юрий Кирпатенко публично продемонстрировал свою гражданскую позицию и отказался покидать оккупированный Херсон», Министерство сказало.

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Фейсбук / поставляется Украинский дирижер Юрий Кирпатенко был застрелен в своем доме после отказа участвовать в концерте в оккупированной Херсонской области.

«Выражаем глубочайшие соболезнования близким и коллегам Юрия».

Кирпатенко более 20 лет работает с Херсонским областным оркестром, а также был главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша и Камерного оркестра «Гелия».

Сторож Он заявил, что размещал сообщения с вызовами на своей странице в Facebook до мая.

Одной из первых музыкантов, отреагировавших на известие об убийстве Кератенко, была финско-украинский маэстро Даля Стасевская.

«История России с навязыванием политики «подчиняйся или умри» в отношении художников не нова. Она насчитывает сотни лет», — сказала Стасевская. Сторож.

«Я часто видела молчание со стороны моих российских коллег», — сказала она. «Не пора ли российским музыкантам, особенно тем, кто живет и работает за границей, наконец выступить против действий российского режима в Украине?»

Херсон оккупирован с марта. согласно с ОстровРоссия начала предлагать бесплатное жилье жителям этого района, если они решат эвакуироваться в Россию, по мере развития украинского контрнаступления.