Украинский олимпиец вывесил транспарант «Нет войне в Украине» после соревнований

Скелетированный украинский спортсмен зажег перед камерами небольшой транспарант с надписью «Нет войне в Украине» после того, как в пятницу вечером финишировал в гонке на Олимпийских играх в Пекине, призывая к миру во время роста напряженности между его страной и Россией.

Знак Владислава Герасевича был напечатан на листе бумаги сине-желтым цветом, соответствующим цветам флага его страны. Он не появлялся в сообщении после своего второго тура той ночью, который был его четвертым и последним туром на Олимпийских играх.

«Это моя позиция, — сказал Гераскевич после окончания конкурса. — Как и любой нормальный человек, я не хочу войны». «Я хочу мира в своей стране, я хочу мира во всем мире. Это моя позиция, поэтому я борюсь за нее. Я борюсь за мир».

Этот жест был сделан, когда Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих возле Украины, что вызвало опасения на Западе, что Москва планирует вторжение. Россия настаивает на том, что у нее нет таких планов, но не хочет, чтобы Украина и другие бывшие советские республики присоединялись к западному НАТО.

«В Украине сейчас действительно нервная ситуация», — сказал Гераскевич. «Много новостей об оружии, вооружении, что будет в Украине, какие-то армии по всей Украине. Ничего страшного. Не в 21 веке. Вот и решил перед Олимпиадой показать миру свою позицию».

Вскоре после гонки МОК заявил, что для спортсмена не будет никаких последствий. Возник вопрос, может ли орган рассматривать действия Гераскевича как нарушение статьи 50 Олимпийской хартии. В этом правиле, в частности, говорится, что «никакие политические, религиозные или этнические демонстрации или пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, объектах или в других местах».

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Украинский спортсмен со скелетом поднимает транспарант «Нет войне в Украине» во время олимпийских соревнований Владислав Гераскевич бросил табличку «Нет войне в Украине» после третьего раунда соревнований по скелетону среди мужчин на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 1:02

«Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — заявил в пятницу вечером руководящий орган Игр.

Ранее Герасевич сказал, что его не беспокоят возможные последствия.

«Я надеюсь, что Олимпиада сделает это [support] я в этом случае. «Никто не хочет войны. Я надеюсь, что вы… поможете установить мир в нашей стране», — сказал Гераскевич, который не был претендентом на медаль.

Международный олимпийский комитет смягчил свое решение в отношении протестов в преддверии Игр в Токио, позволив спортсменам политически выражать свое мнение до начала соревнований.

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В преддверии этих Игр многие готовились к возможным протестам против принимающей страны, Китая, который был обвинен в широкомасштабных злоупотреблениях в отношении преимущественно мусульманских уйгуров. Ее также критиковали за ее политику в отношении Тибета, подавление свобод в Гонконге и почти полное исчезновение теннисистки Пэн Шуай после того, как она обвинила бывшего члена Коммунистической партии в сексуальном насилии.

Обеспокоенность по поводу нарушений прав человека привела некоторые страны к дипломатическому бойкоту Игр, в то время как китайские организаторы предупредили иностранных спортсменов, что любое заявление, противоречащее китайскому законодательству, может быть наказано.

Между тем, эскалация напряженности вокруг Украины омрачила церемонию открытия на прошлой неделе, когда президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал страны-участницы соблюдать давнее олимпийское перемирие, призывающее к прекращению боевых действий во время Игр.

Президент России Владимир Путин, присутствовавший при выступлении Баха, обратился к Китаю, и некоторые предположили, что он, возможно, не захочет вторгаться в Украину во время Олимпийских игр, чтобы не поставить в неловкое положение своего союзника, председателя Китая Си Цзиньпина.