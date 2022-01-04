Как, 4 января. / ТАСС /. Теперь, понимая, что российскому природному газу нет альтернативы, украинские власти должны вступить в переговоры о его прямом импорте, — заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктор Медведчук вслед за генеральным директором «Нафтогаза» Юрием. Признание Витренко о проблемах с диверсификацией поставок газа.

«Киев, похоже, пришел в себя, осознав или решив признать, что в течение многих лет Украина потребляла российский газ, закупленный у третьих лиц — якобы у европейских поставщиков — и что заменителя российского топлива нет. возможность загрузки на партийный сайт в Интернете. Власти действительно обеспокоены энергетической безопасностью страны, и их следующим шагом должен стать фундаментальный пересмотр подходов к обеспечению поставок газа с учетом экономических и стратегических интересов самой Украины ».

Медведчук отметил предупреждение Витренко об отсутствии в украинских портах терминалов, способных принимать танкеры с СПГ.

«Более того, доставка такого газа в Украину очень проблематична. Что касается возможности покупки газа у американских экспортеров, Витренко отверг этот вариант как« финансовую авантюру, не способную решить проблему энергетической безопасности в стране ».

Он призвал Киев отказаться от политических спекуляций по этому поводу и действовать исключительно в интересах государства.

«Во-первых, чтобы добиться непрерывного потока газа по разумной цене, не платя огромной наценки европейским биржевым маклерам, Киев должен вступить в переговоры о прямых закупках газа у России», — сказал Медведчук. Он также утверждает, что украинские власти должны начать переговоры о сохранении транспортировки российского газа в Европу и серьезно заняться вопросом создания трехходового газопроводного консорциума, который обсуждается уже много лет.

Медведчук уверен, что властям пора восстановить двусторонние отношения с Россией и пересмотреть энергетическую стратегию, чтобы привести ее в соответствие с реальной рыночной ситуацией и интересами Украины и ее народа, пока не стало слишком поздно.