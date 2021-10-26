Украинский оппозиционный политик призывает к восстановлению экономических отношений с Россией и СНГ – мир

Как, 24 окт. / ТАСС /. Виктор Медведчук, лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь», заявил в интервью, опубликованном на сайте партии в воскресенье, что главная задача Украины – восстановить торгово-экономические отношения с Россией и странами СНГ.

«Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ является приоритетной задачей для экономики страны. Реализация этой первоочередной задачи означает экономический рост и, соответственно, повышение уровня жизни в Украине», – сказал он.

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский на личных встречах с российским лидером Владимиром Путиным должен затронуть проблемы в экономике и поднять вопросы мира в Донбассе, поскольку «без России это невозможно сделать».

«Надо сесть за стол переговоров, нужно поговорить друг с другом и попытаться прийти к соглашению. Это единственный вариант. Я думаю, у него нет альтернативы. У нас нет других источников, чтобы обеспечить нормальную жизнь». «Он подчеркнул, подчеркнув, что государство и его люди могут этого добиться, в том числе с поставками энергии из альтернативных источников.

Он отметил, что отношения между Украиной и Россией зашли в тупик с множеством негативных последствий, прежде всего для Украины и украинцев.

В интервью украинскому телеканалу ICTV 18 октября Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России в любом формате. Между тем 18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких перспектив для контактов на высшем уровне между Москвой и Киевом нет, так как не было изменений в способе и размещении ранее достигнутых договоренностей. Более того, по его словам, Киев встал на путь выхода из Минских договоренностей.