Украинский переговорщик отвергает прекращение огня или уступки России

Переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик

Украинский переговорщик отвергает региональные уступки

Он говорит, что Россия примет жесткие ответные меры после прекращения огня.

КИЕВ, 21 мая (Рейтер) — Украина в субботу отказалась от соглашения о прекращении огня с Россией, заявив, что не примет никакого соглашения с Москвой об отказе от земли.

Признав, что позиция Киева в отношении войны становится все более бескомпромиссной, советник президента Михаил Подоляк заявил, что уступки будут ударом для Украины.

«Война не остановится (после любых уступок). Она будет приостановлена ​​на некоторое время», — сказал он в интервью агентству Reuters в Офисе президента, где усилена охрана, где некоторые окна и коридоры защищены мешками с песком.

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«Через некоторое время с новой интенсивностью русские подгонят свое вооружение, личный состав и свои недостатки, немного модернизируют, уберут многих командиров… и начнут новое наступление, еще более кровопролитное и масштабное».

Бодоляк назвал «очень странными» призывы Запада к экстренному прекращению огня с участием российских войск на оккупированной ими территории на юге и востоке Украины.

«(Российские) силы должны покинуть страну, после чего миротворческие операции могут возобновиться», — сказал он.

После встречи с российскими переговорщиками в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года, Михаил Бодоляк, политический советник президента Украины Владимира Желенского, получает вопросы от представителя СМИ. REUTERS/Кемаль Аслан

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Россия утверждает, что захватила весь южный город Мариуполь в ходе так называемой «специальной военной операции» на Украине, но ее вторжение застопорилось в других районах, а Украина усилила поставки оружия от своих союзников.

По словам Потолияка, прекращение огня сыграет на руку Кремлю.

«Они хотят зафиксировать какой-то военный успех. С помощью наших западных партнеров военные победы точно невозможны», — сказал он.

«Европейская и американская элиты должны, наконец, понять: Россию нельзя оставлять полумертвой, потому что у них «реабилитационный» менталитет (развитие) и они будут еще более жестокими… их надо победить, усмирить. насколько это возможно».

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Тимоти Херитэдж Редактирование

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