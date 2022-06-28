ВАШИНГТОН. Украинские летчики-истребители Мунфиш и Зевс, которые на прошлой неделе посетили Вашингтон, округ Колумбия, со своими делегатами, обратились к избранным лидерам, сотрудникам службы безопасности и журналистам с простым посланием: мы можем выиграть эту войну. Потому что, если Россия победит, нельзя сказать, где она остановится.

«Если это не остановить сейчас, здесь, на Украине, другой демократический мир окажется в гораздо худшем положении», — говорит Мунфиш — Yahoo News не использовал его настоящее имя — он летает. Поездки на восток Украины, где Россия в последние недели набирает устойчивый успех.

Воскресенье, Ракеты попали в КиевНеудачи, с которыми столкнулась Россия в течение зимы и ранней весны, напоминают о том, что Кремль не был уверен в компромиссе.

Неясно, желателен ли такой компромисс для Украины, которая подверглась вторжению России в начале 2014 года в попытке восстановить свою сферу влияния в Восточной Европе. На вопрос Yahoo News, какой будет победа, Зевс сказал, что после распада Советского Союза Украина должна вернуться к границам, установленным в 1991 году. Официальная позиция Киева не столь амбициозна, но его кураторы настойчиво отмечают, что Зевса не интересуют тонкости дипломатии.

В воскресенье украинские спасатели совершили налет на жилой дом в Киеве, который был поражен российскими ракетами. (Сергей Субинский / AFP через Getty Images)

«Значит, это позиция политиков», — настаивает он. «Но статус игроков — это границы 1991 года».

Американские политики настаивают на том, чтобы украинцы сами определяли, когда они будут готовы к переговорам, но не секрет, что внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне нервничает по поводу того, как долго продлится союз США и ЕС.

«Политика НАТО заключается в том, чтобы сохранить целостность коалиции. Мы дадим им достаточно для борьбы, но недостаточно для победы», — сказал Yahoo News Марк Киммидт, бывший старший офицер по вопросам политики Министерства обороны и Государственного департамента. «Такая политика часто приводит к заключению менее широкого класса в тюрьму членами наиболее консервативной коалиции».

История продолжается

Когда вторжение только началось, президент России Владимир Путин и его высшие генералы думали, что смогут захватить Киев в течение трех дней. Ожесточенная украинская оборона отразила наступление русских, дав надежду на победу самого малочисленного народа. Но теперь, несколько месяцев спустя, война зашла в тупик, и Россия захватила небольшие города, такие как Шевроле Донецк, но не подтвердила свои успехи настолько, чтобы позволить Путину победить в Донбассе.

«Русские шаг за шагом покидают территорию» Об этом в пятницу журналистам заявил высокопоставленный представитель Пентагона..

Президент Байден говорит о конфликте в Украине во время визита в Трою, штат Алабама, 3 мая. (Николас Гам / AFP через Getty Images)

На прошлой неделе США объявили об этом Отправляет военную технику на 450 миллионов долларов — в том числе четыре перспективных ракетных комплекса — для Украины. Но этого может быть недостаточно.

«Украинские средства противовоздушной обороны были уничтожены в первые дни войны в феврале», — сказал Даниэль Л., военный эксперт и ветеран, занимающийся вопросами безопасности. Дэвис сказал Yahoo News. «Недавние сообщения говорят о том, что Россия может летать от 200 до 300 самолетов в день. По наиболее достоверным оценкам, количество сбитых истребителей во время войны составляет около 30, то есть каждый месяц летают тысячи самолетов, а сбиваются только шесть или семь. вниз каждый месяц. .

Пока Украина не выведет из строя российские системы ПВО, предупреждает Дэвис, отправка к ней западных боевых самолетов и вертолетов вряд ли принесет много пользы, потому что их будут сбивать с неба.

Украинцы ценят, что Запад не забыл о себе. Но смущает тот факт, что они против самой мощной в мире армии, которой командует кремлевское руководство, которая должна доказать свою силу всему остальному миру. Благодарность следует за вопросом о том, что будет дальше и когда.

Юлия Марушевская, которая работала с украинскими военными в защите западной помощи и ездила в Вашингтон с рыбой-луной и соком, сказала: «Нам нужна вся возможная помощь.

22 апреля сбитый украинскими войсками российский самолет врезался в жилой массив Чернигова. (Никола Марфиси / AGF / Universal Images Group через Getty Images)

Оба пилота говорят, что им нужно больше западного оборудования: ПВО, способного сбивать российские ракеты, которые быстрее и совершеннее самолетов. Самолеты Мик советских времен Пока выдали украинцам.

«Мы должны работать лучше. Мы должны спасти еще много жизней, — говорит Зевс. — Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, но это старое оборудование».

Оба летчика утверждают, что российские ракеты и снаряды поражали не только военные объекты, но и гражданские. «Им нет дела до больниц и школ», — говорит Зевс о России. «Они не настоящие профессионалы», которые следуют западным стандартам поведения.

«У них недостаточно технической подготовки, недостаточно настоящей огневой подготовки», — говорит Зевс, который участвовал в первоначальной обороне Киева. «Вот почему они понесли такие огромные потери».

Рыба-луна, обычно очень сдерживаемая парой, прыгнула внутрь. Они не вровень с американскими летчиками. Я в этом уверен на 100%». Даже такие высоколетящие самолеты, говорит он Сухой Су-30Плохая подготовка скрывает преимущества России, а также систему командования и управления, которая является одновременно хаотичной и диктаторской.

«Они боятся говорить», — говорит Мунфиш, основываясь на своем расследовании захвата украинских летчиков.

Полицейские задержали мужчину во время демонстрации в Москве против российской оккупации Украины. (AFP через Getty Images)

Боязнь высказываться распространена в российском обществе, которое вот уже два десятилетия запугивается Путиным. «Да, это разочаровало», — говорит Мунфиш, который быстро согласился на кампанию Кремля вместо прекращения протестов в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. Когда власть Путина казалась такой же слабой, как и в течение многих лет, он сказал: «Мы действительно верили, что что-то могло произойти, особенно в первый месяц». Однако сейчас война настолько популярна среди простых россиян, что они приспособились к международным санкциям и всеобщему осуждению.

«Такой трагедии в Украине еще не было», — говорит Moonfish.

Теперь он готовится к войне, которая может продолжаться долгие годы. Даже если Путина сменят, он все равно может быть студентом, жаждущим решающей военной победы — подобно тому, что он испытал в Чечне, когда Путин впервые пришел к власти в 1999 году.

«Мы все готовы к долгосрочной конфронтации с Россией», — сказал Мунфиш. «Из-за этого нам нужно больше оружия, чтобы освободить наши территории. Нам нужно заставить их подумать хотя бы дважды, прежде чем снова вторгаться.