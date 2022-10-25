Украинский «план Маршалла»: встреча в Берлине весит 750 миллиардов долларов, чтобы восстановить

БЕРЛИН (Рейтер) — Национальные лидеры, эксперты в области развития и руководители компаний собираются во вторник в Берлине на конференцию, посвященную тому, что, по словам ее организаторов, должно быть «планом Маршалла» по восстановлению Украины после российского вторжения, который идет уже девятый месяц.

Конференция, организованная совместно канцлером Германии Олафом Шульцем и Европейской комиссией, не будет включать в себя конкретные денежные обещания для покрытия расходов на реконструкцию, которая оценивается в 750 миллиардов долларов. Мировая война Европа. два.

Тысячи людей были убиты, а дома и фабрики разрушены после того, как в феврале президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину. Западные страны осудили этот акт как империалистический захват земель, но Москва описывает его как специальную военную операцию по избавлению своего соседа от экстремистов.

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«Форма реконструкции определит, каким государством Украина будет в будущем», — написали хозяева в газете Frankfurter Allgemeine.

Они писали: «Государство, управляемое законом и с сильными институтами? Быстрая и современная экономика? Активная демократия, которая принадлежит Европе? Хотя всегда следует быть осторожным в исторических сравнениях, это не что иное, как план Маршалла для 21 века. .» .

Выступая на бизнес-форуме, Шульц сказал, что Германия хочет, чтобы Украина когда-нибудь стала членом Европейского Союза, и доноры должны учитывать этот факт, когда сталкиваются с огромными суммами, которые потребуются для реконструкции.

«Война Путина породила нашу страну вместе», — сказал он на форуме.

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(Отчет Томаса Эскритта) Под редакцией Марка Поттера

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