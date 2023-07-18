Украинский режиссер Олег Сенцов был ранен на войне с Россией

Украинский режиссер Олег Сенцов вступил в войну против российских войск.

47-летний мужчина заявил в понедельник, что лечился от осколочных ранений.

Сенцов много лет находился в заключении в России по обвинению в терроризме, а после освобождения присоединился к украинскому спецназу.

Украинский режиссер Олег Сенцов, присоединившийся к борьбе с российскими войсками, заявил в понедельник, что лечится от осколочных ранений после артиллерийского обстрела на южном фронте.

47-летний кинорежиссер из Крыма несколько лет провел в тюрьме в России по обвинению в терроризме. Он был освобожден в результате обмена пленными и присоединился к украинскому спецназу, когда началась война.

Младший лейтенант Сенцов был ранен вскоре после вручения ордена Почетного легиона от посла Франции в Украине в пятницу.

«На первом же боевом вылете после возвращения, при высадке, мы попали под артиллерийский обстрел. И снова Брэдли спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколками», — Синцов. написал в фейсбуке В понедельник речь идет о американской боевой машине пехоты Bradley.

Он опубликовал фотографию, на которой сидит в машине скорой помощи в военной форме и с окровавленным лицом.

«Осколок с моего лица уже удалили, кусочки на руке и ноге останутся со мной навсегда. Остальные ребята тоже в порядке — запорожские врачи знают свое дело, спасибо!» написал Сенцов.

Посол Франции Этьен де Понсен опубликовал в Твиттере видео пятничной церемонии награждения Сенцова Орденом Почетного легиона, высшей наградой Франции, на территории Киевского Софийского собора.

Назвав его «настоящим героем Украины», посол сказал, что Сенцов недавно был ранен, но чувствует себя достаточно хорошо, чтобы присутствовать. Сенцов 9 июля написал, что находится в больнице, не вдаваясь в подробности.

Сенцов представил свой последний фильм, единорогНа Венецианском кинофестивале в 2021 году. Его первый фильм игрок Его показывали на многих европейских фестивалях.

Прошлым летом он рассказал AFP о своем решении присоединиться к Вооруженным силам Украины: «Я прожил много жизней и ни о чем не жалею.