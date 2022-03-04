Украинский режиссер Олег Сенцов призывает бойкотировать российские фильмы — The Hollywood Reporter

Олег Сенцов, украинский кинорежиссер и активист, отсидевший пять лет в российской тюрьме, выступил с заявлением в пользу полного бойкота российских фильмов.

Сценарий из Киева и линия фронта в войне против России режиссера — его последний фильм носорог Впервые его показали в Венеции в 2021 году — он призывал к бойкоту «во всех измерениях».

Полное заявление см. ниже.

В 2014 году меня незаконно посадили в России и приговорили к 20 годам тюрьмы за борьбу с режимом Путина и аннексию Крыма. В то время вся киноиндустрия встала, чтобы поддержать меня. Я очень благодарен за это. Теперь я прошу вас поддержать мою страну.

Ровно две недели назад в Украине показали мой фильм, который я снял уже после выхода. Уже неделю стою в окопах как участник территориальной обороны Киева, который входит в состав вооруженных сил Украины. Жизнь изменилась в одно мгновение с падением первой бомбы на территорию Украины. Все, что мы знаем о гитлеровском вторжении, снова стало правдой.

Моя Родина подвергается беспощадным бомбардировкам с суши, моря и воздуха. Российские бомбы падают на украинских детей. Миллионы сидят в приютах. Миллионы страдают от холода и недостатка еды. Моя страна разваливается, но наш дух силен. Мы будем сражаться, пока не победим.

Для этого нам нужна ваша поддержка. Поддержите интеллектуалов и художников, выступающих против кровавого путинского режима. Люди, которые ценят человеческую жизнь больше всего на свете. Прошу вашей поддержки в бойкотировании российского кинематографа во всех его проявлениях, включая кинокооперацию: копродукцию, дистрибуцию и фестивали по просьбе Украинской киноакадемии. Пожалуйста, подпишите петицию!

Поддержи Украину! Остановим Путина вместе!