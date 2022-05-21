Украинский режиссер Дмитрий Соколетки-Собчук раскритиковал Каннский кинофестиваль за то, что в его ансамбль был включен российский режиссер, а первый режиссер показал «Памфир» в Каннах в субботу.

На фестиваль не были допущены официальные российские делегации, однако российский диссидент Кирилл Серебников, выступавший против вторжения в Украину, представил в среду на фестивале свой фильм «Жена Чайковского». «Когда он здесь, это часть российской пропаганды, и они могут его использовать», — сказал Соколетки Субчук агентству Рейтер в субботу.

Ранее на этой неделе российский режиссер Серебренников заявил, что российскую культуру не следует бойкотировать, заявив, что русская культура «всегда продвигала общечеловеческие ценности». Украинский режиссер Сухолицкий-Собчук описал ощущение пребывания в Каннах, когда его страна сражается с российским вторжением «инопланетян».

«Все, что здесь произошло, это то, что не принадлежит Украине — мирная жизнь… у нас обратная реальность», — сказал он. Расположенный в лесах Черновицкой области на западе Украины, Памвир начинается с того, что отец Леонид возвращается к своей семье после нескольких месяцев работы в Польше.

Пожар в церкви, приписываемый сыну Леонида Назару, вынуждает отца срочно заняться контрабандой, что разозлило местного начальника контрабанды. С отсылками к греческой трагедии и библейской истории Авраама и Исаака история борьбы за спасение перекликается с продолжающейся борьбой.

Александр Яценюк сказал: «(Фильм) является отражением силы и мощи украинского народа, который очень силен и который победит. Это всего лишь вопрос времени … потому что нас нельзя победить». Леонид играет.

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