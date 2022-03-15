Украинский режиссер Сергей Лозница выступает против запрета российского кино — The Hollywood Reporter

Украинский режиссер Сергей Лозница выступил против призывов к полному запрету российского кино и кинематографистов на крупные международные фестивали.

Среди российских кинематографистов есть люди, которые осуждали войну, выступали против режима и открыто выражали свое осуждение. И в каком-то смысле они — жертвы всего этого конфликта, как и все мы», — сказала Лозница. Голливудский репортер в понедельник. «Я надеялся, что общество в наши дни будет умнее и сложнее, чем применять эту коллективную вину ко всему обществу», — добавил он.

Лозница говорила перед своим последним фильмом, Донбасс, Получите коммерческий релиз в США 8 апреля. Его комментарии также прозвучали, когда Государственное агентство Украины по вопросам кино написало письмо Пьеру Лескуру из Каннского кинофестиваля и Роберто Секото, президенту Венецианского кинофестиваля, с требованием полного запрета всех фильмов, снятых в России. , или участие в совместном производстве, тщательно изучаются как в рамках конкурса, так и вне его.

«Если мы говорим об этом предложении запретить и бойкотировать участие российских фильмов и российских кинематографистов в международных кинофестивалях, то я категорически против», — заявила Лозница. THR.

Донбасс, Который открыл секцию «Особый взгляд» в Каннах в 2018 году и получил на этом мероприятии премию «Лозница» за лучшую режиссуру, и сосредоточен на востоке Украины, где в 2014 году вспыхнул гражданский конфликт между украинскими солдатами, пророссийскими сепаратистами и военизированными бандами. Но теперь, когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Лозница настаивает на том, что его единственное удивление состоит в том, что Запад не ожидал расширения наступления.

«Я был удивлен, что большинство людей в мире были удивлены. Они не ожидали этого. События, происходящие в последнее время [in Ukraine]«Я не вижу в них ничего нового», — пояснил он. длинная.

«С тех пор, как в 1917 году к власти пришли Советы и большевики, — сказал он, — им очень удалось сфабриковать эту реальность, и это очень успешно и очень убедительно». Имея в виду мастерство дезинформации, Лозница в Донбасс В нем нет типичного драматического повествования о хороших и плохих парнях.

Вместо этого представьте круговую структуру событий и взаимосвязанных событий, изложенных в более чем 13 коротких эссе. Лозница утверждал, что он не мог бы рассматривать различные попытки России исказить и манипулировать фактами о вторжении на восток Украины, чтобы оправдать захват суверенного демократического государства, если бы он ограничивался одной точкой зрения.

Лозница защищал свое использование черной комедии в Донбасс Ссылаясь на то, что он считает продолжающимся бездействием Запада. В качестве примера он отметил, что Россия через своих представителей в Совете Безопасности ООН недавно проголосовала против резолюции ООН, призывающей Путина немедленно прекратить нападение на Украину.

Вы смотрите, как представитель России произносит свои совершенно нелепые речи. это напоминает мне Доктор СтрейнджлавЛозница, «при этом добавляя, что вето России в ООН более абсурдно. Мы видим, что эта организация представляется серьезной и имеет очень опасные цели. Она становится действительно смехотворной, как шутка, из-за абсурдности этой ситуации с участием Серьезные люди».

Боевик Донбассс Тамарой Яценко, Ириной Зярмич и Григорием Маслюком в главных ролях на рынке США.