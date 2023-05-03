Украинский резидент Летбриджа получил награду ASET CEO Award

В пресс-релизе ASET генеральный директор Барри Кавано сказал: «Мила получила эту престижную награду за исключительный и преобразующий вклад в ASET в качестве добровольного субъекта интервью. Ее энтузиазм и преданность этому делу не знают границ, и она всегда была на 100 процентов предана этому делу».

Когда Вагнер и ее трехлетний сын Никита переехали в Альберту, она обнаружила, что ее инженерно-технические дипломы не позволяют найти работу в Канаде.

Вагнер объяснил: «У меня не было родственников, и мне приходилось выполнять черную работу, в основном уборку, чтобы платить за английскую школу, арендную плату и другие расходы на проживание».

Проработав некоторое время, Мила начала свое образование в колледже Летбридж по программе гражданского строительства в 2018 году. Она окончила программу в 2020 году и сейчас работает в MPE Engineering Ltd. в Летбридже в качестве обучающегося технолога-строителя.

Вагнер и ее сын стали гражданами Канады в апреле 2023 года, чем, по словам Вагнер, она очень гордится.

Вагнер сказал: «Мне так повезло быть гражданином Канады, и я был так счастлив стать частью такого прекрасного сообщества. У меня были слезы на глазах во время церемонии, и то, как мой сын становится гражданином Канады, так много значит для меня». мне.»

По словам Вагнер, после прибытия в Летбридж она сосредоточилась на том, чтобы сделать свой дом безопасным местом для родственников и друзей, спасающихся от боевых действий в Украине. Ее племянница недавно приехала в Канаду из Донецкой области, как и ее друг и сын Марч из Киева.

Родители Вагнера до сих пор проживают на Украине в районе Кременчуга, который в июне прошлого года стал местом смертельного ракетного обстрела торгового центра российскими ракетами. Вагнер узнал о нападении сразу после завершения интервью с ASET.

Вагнер сказал: «Мне очень тяжело смириться с осознанием того, что они в постоянной опасности и что каждый день может стать для них последним. Для них небезопасно покидать свой район, потому что вокруг них идет война. их в Канаду как можно скорее, я надеюсь». Чтобы иметь возможность сделать это».

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