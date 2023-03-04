Украинский священник в бою рассказывает об ужасах войны

Подполковник Пол Танге и отец Зелинский. Фото Джейн Мартинес

Во время краткого визита в Фордхэм старший пастор Украинской греко-католической церкви рассказал о жестокости и бесчеловечности, свидетелем которых он стал во время своей миссии, и о том, почему мир должен принять это во внимание.

«Все происходит в таких масштабах, которые я даже представить себе не мог», — сказал Андрей Зелинский, SJ, во время краткого визита с передовой на Украине.

Отец Зеленский в последнюю минуту совершил 28-часовой перелет из Киева в Бронкс в Фордхэмской армейской учебной программе ROTC / военной науки и Центре религии и культуры после того, как иезуитская община в кампусе помогла установить связь. Его командир сказал ему в прошлый вторник, что ему дали четырехдневный отпуск.

Проведя часть дня со студентами из восьми колледжей и университетов, участвующих в учебной программе ROTC Фордхэма, пастор выступил перед более чем 200 толпой в Китинг-холле в четверг днем. LTC Пол Танге, программный директор ROTC и профессор военных наук, провел беседу один на один с пастором, после чего из аудитории были заданы вопросы.

«Самое большое удивление для меня, — сказал он, — это то, что человек в 21 веке может быть таким жестоким». «Нет причин для всего этого насилия». Хотя Зеленский считает, что в каждом есть что-то хорошее, Зеленский сказал, что действия российских сил являются эмпирическим свидетельством ущерба, причиняемого коррумпированным обществом, где люди «несвободны».

Зверства, свидетелем которых он был, он только намекнул, но сказал, что ему было ясно, что русские солдаты были настолько внушены, что они не знали, как быть людьми. В качестве примера он привел взрыв театра, в котором были четко обозначены дети. «Этот пилот знал, что делал. Не было никакой опасности. Никто не стоял у него за плечом (что заставило его сбросить бомбу)».



Отец Зеленский сказал, что, хотя мы думаем о войне как о генерале, он девять лет служил боевым капелланом — после российского вторжения в Крым в 2014 году, когда он служил безоружным вместе с солдатами на передовой. Капелланом в общей сложности 17 лет, большую часть этого времени он служил добровольцем, выступая за то, чтобы парламент структурировал официальную роль капелланов в вооруженных силах. Я сделал это в 2021 году.

Он описывает роль военного капеллана как «скромную, но очень богатую и эффективную». Он сказал: «Пасторы должны найти способ поделиться своими чувствами с солдатами и найти смысл даже в страданиях. Дружба — один из лучших способов. Лично для меня величайшая награда — это когда ты чувствуешь, что можешь объединять и укреплять людей».

Один из зрителей спросил, чем остальные из нас могут помочь.

«Не отрекайтесь от правды. Не отрекайтесь от справедливости, относительно того, что действительно хорошо. Не переставайте созерцать красоту человеческого сердца. Оставайтесь людьми. Это наша обязанность», — заключил отец Зеленский.

Аудитория «Капеллан в бою» включала отряд из двадцати капелланов армии США, а также капеллана Национальной гвардии армии Нью-Йорка. Также присутствовали члены Общества иезуитов и студенты Украинского общества Фордхэма и колледжа Фордхэм в Роуз-Хилл Ден-Мора-Маст.

«Фордхэм — флагман военного сообщества Нью-Йорка, — сказал Танги. Мероприятие было частью годичного празднования 175-летнего военного наследия университета.