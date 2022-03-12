Украинский солдат благодарит Великобританию за то, что ракеты уничтожают российские танки

Украинский солдат просто назвал свое имя «Виктор» и в субботу почувствовал себя победителем, показав журналистам российскую бронемашину, уничтоженную британской противотанковой ракетой.

Продвижение России к западным окраинам Киева было временно остановлено, а в перерыве боевых действий Виктор продемонстрировал свой противотанковый ракетный комплекс NLAW и окровавленную российскую каску.

Этот был прострелен из этой милой штуки, — сказал он, подходя к скрюченным остаткам машины. «И я хочу сказать большое спасибо нашим британским товарищам, которые помогают нам».

Британское правительство заявило, что поставило украинским силам, борющимся с российским вторжением, 3615 противотанковых средств NLAW, которые являются одной из самых передовых систем Киева.

По мере продвижения российских бронетанковых частей в столицу и другие украинские города они часто становятся жертвами засад этих и других ракет, предоставляемых державами НАТО.

Находясь недалеко от разбитой российской машины, Виктор показал AFP военную шинель, которую, по его словам, бросил водитель танка.

Ранее он поднял окровавленную каску возле трупа в российской форме лицом вниз в лесном массиве Ирбина, пригороде Киева.

Украинские власти эвакуируют мирных жителей в близлежащих Ирбине и Буче после того, как несколько из них были убиты при попытке спастись от бомбежек на линии фронта.

Но полностью окружить столицу русским войскам не удалось, а несколько бронетанковых колонн были настолько сильно повреждены, что их наступление потеряло темп.

«В настоящее время украинские вооруженные силы контролируют большую часть города», — сказал Виктор.

Он пояснил, что российские силы «рассредоточены по всему городу, прячутся в жилом секторе и уничтожают собственную технику.

Он заявил: «Рано или поздно, я лично считаю, что в ближайшем будущем мы вернем их всех обратно на границу».

вид-DC / хар