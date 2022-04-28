Украинский солдат говорит, что Скворец Илона Маска изменил войну с Россией

Говорят, что решение Илона Маска предоставить спутниковую сеть SpaceX Starlink для помощи Украине во время российского вторжения дало большой импульс для вооруженных сил страны, сказал украинский солдат, который ведет боевые действия с середины марта.

Маск отправил терминалы Starling в Украину в конце февраля по запросу высших должностных лиц правительства, что вызвало опасения, что страна потеряет доступ в Интернет из-за целенаправленных российских атак.

Украинский солдат по имени Тима, уроженец Днепра, описал влияние Старлинга в интервью журналисту Давиду Патрикоросу: спутниковая широкополосная связь не позволяет России вмешиваться в коммуникации.

«Хочу сказать одно: Starlink @elonmusk повернул войну в пользу #Украины. #Россия изо всех сил старалась уничтожить всю нашу информацию. Теперь они не могут. Старлинг действует под огнем «катюш», артиллерийским огнем. Сказал солдатТред Патрикарагоса в Твиттере описывает их интервью.

Украинские власти потребовали Старлинга из-за боязни кибербуллинга. ФедоровМихаил / Twitter

Украинские солдаты хвастаются, что Старлинг помогал в войне против России. Лос-Анджелес Таймс через Getty Images

Солдат Старлинг сказал, что он «работает даже в Мариуполе», где Россия участвовала в жестокой осаде и ожесточенных артиллерийских обстрелах, которые разрушили город.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров первым обратился за доступом к Маску Старлингу. Об этом сообщила «Вашингтон пост». В прошлом месяце сервис оказался «очень эффективным» для удержания страны в сети. С середины марта в Украине работает более 5000 терминалов Starling.

Starling сыграл ключевую роль в военных операциях Украины, обеспечив связь с украинскими беспилотниками, которые использовались для нацеливания и уничтожения российских танков.

Маск регулярно публиковал в Твиттере новости о возможностях Starling в Украине. В начале марта миллионер атаковал российских чиновников, сообщив, что SpaceX предприняла меры из-за «странных» интернет-ограничений в стране.

Илон Маск впервые поставил терминалы Starling в Украину в конце февраля. АП

Маскин Старлинг позволил Украине сохранить свой интернет и отразить российскую агрессию. Скворец

«Украинский общедоступный интернет испытывает странные сбои — может быть, плохая погода? — поэтому SpaceX помогает это исправить», — написал Маск.

Ранее в этом месяце высокопоставленный чиновник Пентагона высоко оценил способность Старлинг противостоять российским хакерским атакам и контрабанде. Это достижение «мочит глаз».