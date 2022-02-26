Украинский спортсмен, тренировавшийся в Уистлере, рассказал о вторжении России

Украинский скелетонист, тренировавшийся на Уистлере, Владислав Хараскевич смотрит на «ужасную» ситуацию на площадке в Киеве

Украинский спортсмен со скелетом, тесно связанный с Уистлером, призывает международное сообщество помочь положить конец российскому вторжению в его родную страну.

«Санкции сейчас не сработают. Они сработают через 30 дней, или два месяца, или три месяца — но люди гибнут сейчас. Прямо под Киевом заявил Владислав Хараскевич в пятницу, 25 февраля.

Заявления «Олимпика» прозвучали на следующий день после того, как президент России Владимир Путин начал наглое вторжение, которое потрясло мир, и всего через несколько часов после того, как российские войска продвинулись вперед и обстреляли столицу ракетами.

«Это ужасно. Сейчас это абсолютный кошмар, что происходит в Киеве», — сказал Хараскевич. Это настоящая война. Это не кино. Это трудно понять и распознать, но реальные люди [are] смерть.»

Официальные лица ООН сообщили о 25 погибших среди гражданского населения, в основном в результате обстрелов и авиаударов. Российские войска захватили Чернобыль, бывший ядерный реактор к северу от Киева, и посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в пятницу, что российские войска также напали на детский дом с 50 детьми, но никто не пострадал.

Это не что иное, как мир из России. Они разрушают все. Они уничтожают детей и стариков. — сказал Хараскевич.

Когда войска подошли к городу с населением 3 миллиона человек, на обычно оживленных улицах Киева в пятницу было тихо, лишь пронзительный визг сирены или близлежащий взрыв.

Хараскевич описал: «Везде много взрывов». «Российские машины уже в Киеве и уже стреляют по нашим домам».

Хараскевич, много тренировавшийся и выступавший в Уистлере, сделал заявление На недавних зимних Играх, когда он размахивал небольшим транспарантом с надписью «Нет войне в Украине» после завершения турне в Пекине, он призывал к миру, поскольку напряженность между его страной и Россией обострилась. Сейчас он продолжает выступать и уехал в прямой эфир из Киева.

«Я пытаюсь донести эту новость до всего мира, потому что я думаю, что мир не понимает, что сейчас происходит. Это действительно ужасно», — сказал он.

И хотя 23-летний мужчина получил огромную поддержку от друзей и коллег в международном скелетном сообществе, он чувствует, что призывы Украины к военной помощи со стороны ее глобальных союзников в значительной степени остались без внимания.

«Мы чувствуем, что люди со всего мира помогают нам, но правительства мира совсем не помогают нам», — сказал он. «У меня много друзей в Канаде и США из нашей скелетной семьи, и я чувствую поддержку, но правительства нас не поддерживают. Санкций сейчас недостаточно. Санкции помогли бы вам, если бы вы сделали это несколько месяцев назад, но сейчас, как только начнется война, будет слишком поздно».

На данный момент Хараскевич не планирует покидать украинскую столицу.

«Мой план — остаться с семьей и остаться в своей стране. Я никуда не уезжаю из Киева. Я останусь здесь, в столице, и мы посмотрим». [how] Он сказал. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь моей стране — жить».